Ein Drehbuchwettbewerb richtet sich explizit an Kreative mit interkulturellem Hintergrund

Das Drehbuch zu "Die Migrantigen" ist im Rahmen des Drehbuchwettbewerbs "Diverse Geschichten" entstanden und wurde 2017 von Arman T. Riahi verfilmt. Foto: APA/STEFANIE LEO

Diversität lautet die kulturpolitische Forderung der Stunde. Um vielfältigere Geschichten auf unsere Kinoleinwände, Laptops und TV-Bildschirme zu bringen, schreibt das Drehbuchprogramm "Diverse Geschichten – Drehbücher der kulturellen Vielfalt" heuer wieder einen Wettbewerb an angehende Drehbuchautor*innen aus. Speziell werden Autor*innen und Geschichten mit interkulturellen Hintergründen gesucht. Sowohl Langspielfilm- und Seriendrehbücher können eingereicht werden.

Die Gewinner*innen haben die Chance ein Jahr lang an verschiedenen Workshops und Drehbuch-Coachings mit namhaften Filmschaffenden und Drehbuchautor*innen teilzunehmen. Drehbücher wie Die Migrantigen, Meerjungfrauen weinen nicht oder Home is here wurden im Rahmen dieses Programms entwickelt. (Red, 3.3.2023)