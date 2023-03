Medienkünstler Peter Weibel starb am 1. März 2023 im Alter von 78 Jahren. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Der Künstler und Medientheoretiker Peter Weibel ist 78-jährig "nach kurzer schwerer Krankheit" gestorben, der ORF reagiert mit Programmänderungen auf seinen Tod. So ist am 6. März um 22.30 Uhr im "kulturMontag" ein Nachruf auf den Künstler geplant. Anschließend steht das Porträt "Peter Weibel – Mein Leben" von Marco Wilms auf dem Programm (23.15 Uhr).

Auf ORF 3 ist am Freitag ein Schwerpunkt in "Kultur Heute" (19.45 Uhr) Weibel gewidmet. Zu Gast bei Moderatorin Ani Gülgün Mayr sind Ars Electronica-Mitbegründerin Christine Schöpf, der Rektor der Universität für angewandte Kunst Gerald Bast oder auch mumok-Chefkurator Rainer Fuchs und Amina Handke, die einst bei Weibel studierte.

Im ORF-Radio stehen die Ö1-"Spielräume" am Freitag ab 17.30 Uhr ganz im Zeichen Weibels. In den "Passagen" ist am Montag, den 6. März ab 16.05 Uhr ein Mitschnitt eines Auftritts von Peter Weibel und dem Hotel Morphila Orchester 2015 im ORF-RadioKulturhaus zu hören. Online ist eine "Radiokolleg"-Folge der Langzeitserie "Positionen in der Kunst" nachzuhören. (APA, 3.3.2023)