Grünen-Spitzenkandidatin Olga Voglauer hofft auf einen Einzug in den Kärntner Landtag. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Klagenfurt – Der Kärntner Landtagswahlkampf neigt sich seinem Ende zu. Gewählt wird am Sonntag, am Freitag versuchen die Parteien nochmals, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.

Grünen setzen auf Klimaschutz

Die Grünen setzten auch zum Wahlkampfabschluss auf die Themen Klimaschutz und Energiewende. Spitzenkandidatin Olga Voglauer trat dabei mit der zuständigen Bundesministerin, Leonore Gewessler, in Klagenfurt vor die Presse. Grundtenor: "Wer Landeshauptmann wird, steht fest; Nicht fix ist, ob es in Zukunft eine starke Stimme für den Klimaschutz in Kärnten gibt."

Dass man sich im Wahlkampf vor allem auf ein Thema konzentriert hatte, räumte Voglauer bereitwillig ein: "Wenn wir jetzt den Klimawandel nicht einbremsen – stoppen trau ich mich ja schon gar nicht mehr zu sagen – verlieren wir schlicht die Lebensgrundlage für die Kärntnerinnen und Kärntner", erklärte sie. Die Grünen halten weiter an ihren plakatierten Forderungen – 150 Windräder "als Symbole der Freiheit in Kärnten" – fest.

Laut den aktuellsten Umfragen müssen die Grünen am Sonntag zittern, ob sie die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und den Einzug in den Kärntner Landtag schaffen. War es in Anbetracht dessen die falsche Entscheidung, nur auf das Klimathema zu setzen? "Umfragen haben etwas Gutes: Sie mobilisieren. Den Zuspruch, den wir in den letzten zwei Wochen bekommen haben, war viel größer als zuvor, viele Leute haben gesagt: Jetzt erst recht", sagte Voglauer. Zu Mittag wollen die Grünen mit Ministerin Gewessler an der Klagenfurter Klima-Demo teilnehmen, die um 12 Uhr beim Lindwurm am Neuen Platz startet.

Team-Kärnten-Spitzenkandidat Gerhard Köfer glaubt an eine "Denkzettelwahl". Foto: APA/BARBARA GINDL

Team Kärnten glaubt an "Denkzettelwahl"

Das Team Kärnten glaubt indes an eine "Denkzettelwahl" für die Altparteien. Eine Absolute für die SPÖ wäre für Spitzenkandidat Gerhard Köfer ein "Super-GAU", seine Partei wolle jedenfalls mindestens zehn Prozent holen. Die Corona-Politik und der Genderleitfaden würden der Regierung am 5. März auf den Kopf fallen, sagte er in Velden am Wörthersee.

Das Team Kärnten wolle weiter eine Kontrollfunktion ausüben, wenn die Partei zum dritten Mal in den Landtag einzieht. Dies hält Köfer durchaus für realistisch, denn in den letzten Wochen sei eine große Sympathiewelle auf sie zugekommen. "Viele Leute haben gesagt, heuer geben sie mal uns ihre Stimme. Wir sollen nun zeigen, was wir können", gab er sich zuversichtlich und fixierte sein Ziel von zehn Prozent oder mehr.

Der Wahlkampf selbst sei verlaufen "wie ein Wahlkampf nun einmal verläuft". Es hätte vonseiten der anderen Parteien natürlich Anfeindungen gegeben, "in den letzten Tagen schien das Motto 'alle gegen Köfer' gelautet zu haben". Das hätte ihn und seine Team aber nur noch stärker gemacht. (APA, 3.3.2023)