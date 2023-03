In dieser Galerie: 2 Bilder Conny Hütter unterwegs zum Sieg. Foto: EPA/Stian Lysberg Solum Da kommt Freude auf. Foto: APA/AFP/NTB/GEIR OLSEN

Kvitfjell – Diesmal hatte Cornelia Hütter das Glück auf ihrer Seite. Die 30-jährige Steirerin hat am Freitag den Super-G in Kvitfjell für sich entschieden und im 30. Saisonrennen den ersten Sieg für die ÖSV-Frauen fixiert. Letztlich war es eine sehr knappe Angelegenheit, war sie doch in 1:26,83 Minuten nur um eine Hundertstelsekunde früher im Ziel als die Italienerin Elena Curtoni. Dritte wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,12). Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (0,16) verpasste als Vierte das Podest ebenso denkbar knapp wie auch ihren 86. Erfolg im Weltcup, mit dem sie mit Schwedens Rekordhalter Ingemar Stenmark gleichgezogen wäre.

Der US-Amerikanerin ist aber der fünfte Triumph im Gesamtweltcup so gut wie sicher. Acht Rennen vor Schluss beträgt ihr Vorsprung auf ihre beiden ersten Verfolgerinnen Gut-Behrami und Petra Vlhova 781 Punkte.

Gute ÖSV-Platzierungen

Die Österreicherinnen präsentierten sich stark. Franziska Gritsch (0,50) holte als Siebente ihr bisher bestes Ergebnis in einem Super-G. Mirjam Puchner (0,62) landete unmittelbar hinter der Tirolerin auf Platz acht. Stephanie Venier wurde zeitgleich mit der Schweizerin Corinne Suter Neunte. Nicole Schmidhofer (13./0,90) und Ramona Siebenhofer (16./1,03) verpassten die Top Ten relativ knapp. Mit deutlichem Rückstand auf Hütter reihten sich Christina Ager (26./2,01), Nina Ortlieb (29./2,39) und Nadine Fest (30./2,47) ein. Ausgeschieden sind unter anderen Tamara Tippler und die Mitfavoritin Sofia Goggia aus Italien.

Vierter Weltcuperfolg für Hütter

Hütter feierte ihren vierten Weltcuperfolg, nachdem sie 2016 in Lenzerheide (Super-G), 2017 in Lake Louise (Abfahrt) und 2022 in Garmisch-Partenkirchen (Super-G) gewonnen hatte. Sie war in dieser Saison bereits zweimal knapp an einem Erfolg dran. In Lake Louise hatte sie als Dritte in der Abfahrt den Sieg um sechs Hundertstel und als Zweite im Super-G den Erfolg um zwei Hundertstel verpasst. In Cortina d'Ampezzo fuhr sie als Super-G-Zweite um 0,3 Sekunden am Sieg vorbei. Bei der WM in Courchevel/Méribel hatte sie im Super-G Bronze geholt.

Nach einer Abfahrt am Samstag (11 Uhr) steht am Sonntag in Kvitfjell ein weiterer Super-G (10.30 Uhr, beide live ORF 1) auf dem Programm. (Thomas Hirner, 3.3.2023)

Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Frauen am Freitag in Kvitfjell:

1. Cornelia Hütter (AUT) 1:26,83

2. Elena Curtoni (ITA) 1:26,84 +0,01

3. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:26,95 +0,12

4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:26,99 +0,16

5. Federica Brignone (ITA) 1:27,12 +0,29

6. Tessa Worley (FRA) 1:27,17 +0,34

7. Franziska Gritsch (AUT) 1:27,33 +0,50

8. Mirjam Puchner (AUT) 1:27,45 +0,62

9. Corinne Suter (SUI) 1:27,63 +0,80

. Stephanie Venier (AUT) 1:27,63 +0,80

11. Jasmine Flury (SUI) 1:27,64 +0,81

12. Kira Weidle (GER) 1:27,65 +0,82

13. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:27,73 +0,90

14. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:27,76 +0,93

15. Laura Pirovano (ITA) 1:27,80 +0,97

16. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:27,86 +1,03

17. Wendy Holdener (SUI) 1:27,91 +1,08

18. Michelle Gisin (SUI) 1:27,94 +1,11

19. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:27,96 +1,13

20. Joana Hählen (SUI) 1:28,37 +1,54

21. Laura Gauche (FRA) 1:28,51 +1,68

. Alice Robinson (NZL) 1:28,51 +1,68

23. Priska Nufer (SUI) 1:28,65 +1,82

24. Valerie Grenier (CAN) 1:28,66 +1,83

25. Roberta Melesi (ITA) 1:28,79 +1,96

26. Christina Ager (AUT) 1:28,84 +2,01

27. Emma Aicher (GER) 1:29,03 +2,20

28. Breezy Johnson (USA) 1:29,09 +2,26

29. Nina Ortlieb (AUT) 1:29,22 +2,39

30. Nadine Fest (AUT) 1:29,30 +2,47

Weiter:

38. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:29,88 +3,05

Ausgeschieden: Ariane Rädler (AUT), Tamara Tippler (AUT), Sofia Goggia (ITA)