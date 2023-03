Das RONDO, das wöchentliche Lifestyle-Magazin des STANDARD, erscheint an diesem Freitag in neuer Gestalt. Das Magazin behält sein außergewöhnliches XL-Format, wird aber um eine Nuance kleiner und liegt deshalb jetzt noch besser in der Hand. Damit geht auch ein optischer und inhaltlicher Relaunch einher.

Das neue RONDO verbindet noch mehr als bisher Tempo und Tiefe. Zu besonders gestalteten, vertiefenden Beiträgen für die Mußestunden am Wochenende mischen sich kurze Service-Elemente rund um die kleinen guten Dinge. Diese kuratierten Erzählformate machen das freitägliche STANDARD-Magazin zum inspirierenden Begleiter fürs Wochenende.

Welche kulinarischen Trends und neuen Shops sollte man kennen, welche Events und Kulturveranstaltungen besuchen, welche Podcasts lohnen sich, welche Serien könnte man "bingen" – und wo verbringt man das Wochenende am entspanntesten? Oder sollte man vielleicht ein DIY-Projekt starten? Damit kommen wir einem Wunsch nach, den wir aus etlichen Gesprächen mit Leserinnen und Lesern mitgenommen haben.

Vertiefende Video-Formate

Einiges wird neu, manches bleibt und wird besser: So wird die beliebte Beziehungskolumne "Ein Paar fragen" ausgebaut. Dazu startet unter derStandard.at/Lifestyle zusätzlich ein Video-Format, in dem es mehr von den porträtierten Paaren zu sehen gibt. Neben den beliebten Restaurant-Kritiken von Autor Severin Corti erweitert sich die Gastro-Berichterstattung um eine Kolumne zu den neuesten Streetfood-Trends wie Bánh mì oder Sabich – ebenfalls begleitet durch eine vertiefende Video-Serie, in der auch die Frage geklärt wird, wie sehr die Speisen an den österreichischen Gaumen angepasst werden.

Weiterhin gibt es opulente Bildstrecken und interessante Texte aus der bunten Welt des Lifestyles – von Design bis Mode. Begleitet wurde der Relaunch vom international erfolgreichen Art-Director Markus Nowak, der auch schon die Neugestaltung des sechsmal pro Jahr erscheinenden Magazins "RONDO Exklusiv" verantwortet hat.

Launch-Event

Das neue RONDO wurde am Donnerstagabend der Öffentlichkeit vorgestellt. STANDARD-Vorstand Alexander Mitteräcker, Chefredakteur Martin Kotynek, die stellvertretende Chefredakteurin Nana Siebert, RONDO-Ressortleiter Michael Steingruber und Sales-Leiterin Parisa Hamidi-Grübl begrüßten im Museumsquartier Gäste aus der Mode-, Genuss-, Schmuck- und Designwelt. (red, 3.3.2023)

Sehen Sie hier Eindrücke des neuen RONDO und vom Launch-Event am Donnerstagabend.