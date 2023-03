Die Modekette Peek & Cloppenburg hofft auf ein abgeschlossenes Insolvenzverfahren bis Jahresende. Foto: APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Der in der Corona-Krise unter Druck geratene Modehändler Peek & Cloppenburg KG will sich in Deutschland mithilfe eines Schutzschirmverfahrens sanieren. Die Geschäftsführung habe beim Amtsgericht Düsseldorf einen entsprechenden Antrag gestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Alle 67 Filialen in Deutschland sowie der Onlineshop blieben aber ohne Einschränkung geöffnet.

In den Jahren 2020 und 2021 habe die Corona-Krise zu einem massiven Umsatzeinbruch geführt, der die Liquidität sehr belastet habe, hieß es. "Die Auswirkungen haben uns stark getroffen und einen dreistelligen Millionenverlust verursacht", sagte ein Unternehmensvertreter. Nun leide der Modehändler auch unter dem mauen Konsumverhalten der Verbraucher infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine. P&C hatte in der Pandemie seine Onlineaktivitäten stark ausgeweitet und dafür investiert. Die Strategie solle nun überdacht und angepasst werden.

Der Geschäftsbetrieb laufe uneingeschränkt weiter, hieß es. Eine Schließung von Filialen sei nach aktuellen Planungen nicht beabsichtigt.

Geschäftsführung: Keine Arbeitsplätze gefährdet

P&C-Geschäftsführer Thomas Freude sagte der "Wirtschaftswoche", das Unternehmen mit rund 6.800 Mitarbeitern werde bei seinen Filialen voraussichtlich ohne betriebsbedingte Kündigungen auskommen. Er rechne mit einem baldigen Abschluss des Schutzschirmverfahrens: "Wir gehen davon aus, dass wir das Verfahren spätestens Ende des Jahres über einen Insolvenzplan abschließen können." Darin werde dann geregelt, welche Gläubiger zu welchen Zugeständnissen bereit sind, damit es für das Unternehmen weitergehen kann. Auch die Eigentümerfamilie habe "bereits grundsätzlich Unterstützung signalisiert".

Viele Einzelhändler kämpfen mit der Kaufzurückhaltung infolge von hoher Inflation und steigenden Energiepreisen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. (Reuters, 3.3.2023)