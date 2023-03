Laut einem Bericht will der ungarische Premier Viktor Orbán durch den Botschaftswechsel seinen israelischen Amtskollegen Netanjahu unterstützen. Foto: Reuters/John Thys

Jerusalem – Ungarn will einem Medienbericht zufolge seine Botschaft in Israel im kommenden Monat nach Jerusalem verlegen. Das solle die Unterstützung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán für seinen israelischen Kollegen Benjamin Netanjahu deutlich machen, schrieb die "Times of Israel" am Freitag.

Ungarn wäre damit das erste EU-Land mit einem Botschaftssitz in Jerusalem. Die ungarische Präsidentin Katalin Novák sagte, Ungarn habe über einen Botschaftsumzug bisher keine Entscheidung getroffen. Ein Sprecher des ungarischen Außenministeriums bestätigte den Bericht nicht, das israelische Außenministerium lehnte einen Kommentar ab.

Streitpunkt Jerusalem

Jerusalem wird von Israel seit 1980 in Gänze als Hauptstadt beansprucht, dies wird aber von den meisten Ländern nicht anerkannt. Auch rechtlich ist der Status der Stadt nicht geklärt. Die Vereinten Nationen sehen den Ostteil der Stadt als besetzt an. Ihr Status ist ein Streitpunkt zwischen Israelis und Palästinensern. Diese streben ihrerseits danach, dass der Osten Jerusalems Hauptstadt eines zukünftigen palästinensischen Staates wird. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte die US-Botschaft 2018 nach Jerusalem verlegt. Seitdem sind einige wenige Länder nachgezogen. (Reuters, 3.3.2023)