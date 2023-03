500 Initiativen und Projekte wurden in einem Schul-Info-Paket zur Wissenschafts- und Demokratievermittlung gesammelt. So soll die Abneigung dagegen verringert werden

Drei Minuten, bis die Hauptattraktion kommt. Zwar haben sich Bildungsminister Martin Polaschek und Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck schon beim Stehtisch für ihre gemeinsame Pressekonferenz eingefunden, beginnen können sie aber noch nicht. Denn ein wichtiger Part fehlt: die Elefanten, die zwar keine Aufgabe bei dem Termin haben, aber als Lockmittel hergehalten haben.

Stargäste des Termins waren die Elefanten des Zoos. Foto: APA/ALEX HALADA

Am Freitag lud der Bildungsminister zum Zoo-Besuch, um dort ein neues Schul-Info-Paket zur Wissenschafts- und Demokratievermittlung zu präsentieren. Der Schauplatz vor dem Elefantengehege wurde aber nicht gewählt, weil man den Tieren nachsagt, sie würden nie vergessen. Auch nicht, weil sie so eine dicke Haut haben, die vielleicht auch im Bildungs- und Wissenschaftsbetrieb hilfreich ist. Nein. Wer Elefanten in Österreich zu Gesicht bekommen möchte, muss in den Tiergarten Schönbrunn. Und dieser ist nicht nur die Heimat der Dickhäuter, sondern auch der größte außerschulische Ausbildungsort, wie Direktor Hering-Hagenbeck stolz erklärt. Und das nicht nur für biologische und naturwissenschaftliche Themen, sondern auch für Technik.

41.000 Menschen würden jährlich an den Führungen und Lehrveranstaltungen im Zoo teilnehmen. Etwa die Hälfte davon seien Schulklassen. Den Bildungsauftrag sieht er als "wichtigen Teil eines zoologischen Gartens" neben der Erholung, dem Artenschutz und der Wissenschaft und Forschung, sagt der Direktor.

500 Initiativen

Über das neue Schul-Info-Paket sollen sich vor allem Lehrende einen Überblick über die aktuellen Angebote verschaffen können, erklärt Polaschek, während die Elefanten ihren Vormittagssnack hinter ihm zu sich nehmen. Rund 500 Initiativen wurden für das Projekt zusammengetragen – vom Ethologie-Seminar, bei dem man im Tiergarten Schönbrunn das Verhalten der Tiere beobachtet, über digitale Vermittlungsangebote der KZ-Gedenkstätte Mauthausen bis hin zu einem Coding-Workshop an der Fachhochschule Salzburg.

Minister Martin Polaschek will die Wissenschaftsskepsis stoppen. Foto: APA/ALEX HALADA

Ziel sei es, die Wissenschaftsskepsis abzubauen und das Vertrauen in die Wissenschaft und Demokratie wieder zu stärken. Denn: Wissenschaft sei Teil unseres Lebens, "angefangen bei dem Smartphone, das mit Technik und Wissenschaft vollgepumpt ist", über die "Ernährung bis hin zur Gesundheit und den Medikamenten, die uns wieder heilen", erzählt Polaschek. Über die Angebote solle "Wissenschaft für Schülerinnen und Schüler greifbar werden", aber auch Jugendliche sollen für den Beruf als Forscherinnen und Forscher motiviert werden.

Denn wie erste Ergebnisse einer Studie in Auftrag des Bildungsministeriums zeigen, dürfte es mehr Desinteresse als Skepsis sein, das die Österreicherinnen sowie Österreicher der Wissenschaft entgegenbringen. Den Endbericht der Untersuchung vom Institut Höherer Studien will Polaschek im Sommer präsentieren. (Oona Kroisleitner, 3.3.2023)