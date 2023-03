Liebe Leserin, lieber Leser,

Die hohe Inflation geht auch an den hiesigen Telefonie- und Internetanbietern nicht spurlos vorbei, was folglich auch die Kundinnen und Kunden zu spüren bekommen. So melden Nutzerinnen und Nutzer dem STANDARD, dass der Anbieter A1 ihnen bereits höhere Tarife für April angekündigt habe.

Außerdem: Die Handysignatur sowie die Bürgerkarte sollten vom neuen elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) abgelöst werden. Bis 2020 sollte das geschehen – doch daraus wurde nichts. Bislang ist nur der digitale Führerschein als einzige Komponente umgesetzt. Der Rechnungshof hat einen Grund für die Verzögerung ausgemacht: In der Abwicklung soll regelrechtes Chaos geherrscht haben.

Das und mehr gibt es heute im Web-STANDARD.

Viel Spaß beim Lesen!

Telefonieren und Internet werden in wenigen Wochen deutlich teurer

Baustelle Neuralink: Behörden hegen erhebliche Sicherheitsbedenken

Rechnungshof kritisiert Chaos bei der Entwicklung elektronischer Ausweise

Betrüger gibt sich als Andrew Tate aus und verkauft dubiose Onlinekurse

Was tun, wenn die teure Elektronik den Geist aufgibt?

Neuer Youtube-Chef lässt mit KI-Plänen aufhorchen

Vergleichsportal Tarife.at liefert Daten an die Statistik Austria