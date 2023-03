Suffragette – Taten statt Worte, There Will Be Blood, Chris Rock: Selective Outrage – mit Radiotipps

Bleiben zurück, als die Ex-Frau bzw. Mutter spurlos verschwindet: Jesse Eisenberg als Dr. Toby Fleishman und Meara Mahoney Gross als Tochter in "Fleishman Is in Trouble" (Disney+). Foto: Disney+

20.15 WESTERN

True Grit (USA 2010, Ethan Coen, Joel Coen) Die 14-jährige Mattie (Hailee Steinfeld) heuert den abgehalfterten US-Marshal "Rooster" Cogburn (Jeff Bridges) an, um den Mord an ihrem Vater zu rächen. Die Coen-Brüder hielten sich enger an die Romanvorlage von Charles Portis als der John-Wayne-Western Der Marshal. Das Ergebnis ist dunkler und schlicht meisterhaft. Bis 22.10, Servus TV

21.45 EMANZIPATIONSDRAMA

Suffragette – Taten statt Worte (GB/F 2015, Sarah Gavron) Eine junge Arbeiterin, formidabel verkörpert von Carey Mulligan, schlägt sich im London der 1910er-Jahre unter miserablen Arbeits- und Lebensbedingungen durch. Mit der an Fahrt gewinnenden Frauenbewegung findet sie schrittweise einen Weg zur Selbstbestimmung. Meryl Streep beeindruckt in dem differenzierten Drama von Sarah Gavron mit einem Kurzauftritt als Suffragetten-Leitfigur Emmeline Pankhurst. Bis 23.25, One

22.10 DRAMA

There Will Be Blood (USA 2007, Paul Thomas Anderson) Daniel Plainview (Daniel DayLewis) findet im Westen der USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts Öl und wird zu einem mächtigen Ölbaron. Erst bei dem christlich-fundamentalistischen Prediger Eli Sunday (Paul Dano) stößt er an seine Grenzen. Paul Thomas Andersons wuchtige Filmparabel lässt einen immer wieder staunen. Bis 0.45, Servus TV

23.35 BIOPIC

The Danish Girl (GB/D/USA 2015, Tom Hooper) Die Geschichte der Malerin Lili Elbe (Eddie Redmayne), die sich in den 30er-Jahren als eine der Ersten einer geschlechtsangleichenden Operation unterzog. Alicia Vikander wurde für ihre Rolle als Gefährtin Gerda Wegener mit dem Oscar ausgezeichnet. Bis 1.20, 3sat

0.05 THRILLER

Widows – Tödliche Witwen (GB/USA 2018, Steve McQueen) Drei Witwen (Viola Davis, Michelle Rodriguez und Elizabeth Debicki) steigen aus finanzieller Not ins Gangstergeschäft ein, um einen bereits geplanten Coup zu vollenden. Der Künstler und Filmemacher Steve McQueen (12 Years a Slave) hat daraus einen vielschichtigen Thriller destilliert. Bis 2.05, ORF 1

Streamingtipps

SZENEN EINER SCHEIDUNG

Fleishman Is in Trouble (USA 2022, Taffy Brodesser-Akner) Nach seiner Scheidung findet der 41-jährige New Yorker Arzt Toby (Jesse Eisenberg) Gefallen an Dating-Apps. Währenddessen verschwindet seine Ex-Frau (Claire Danes) spurlos und lässt ihn mit den Kindern zurück. Die Journalistin und Autorin Taffy Brodesser-Akner hat ihren gleichnamigen Bestseller als achtteilige Serie mit feiner Besetzung verfilmt. Disney+

FRÜHMORGENDLICHER LIVESTREAM

Chris Rock: Selective Outrage (USA 2023) Der Comedian Chris Rock beschert Netflix einen ersten Livestream-Event. Allerdings heißt es dafür früh aufstehen: Gestreamt wird am Sonntag um vier Uhr in der Früh. Netflix

SEVENTIES-ROCK

Daisy Jones & The Six (USA 2023) Die wilden Geschichten einer fiktiven, an Fleetwood Mac angelehnten 70er-Jahre-Rockband – erzählt als zehnteilige Mockumentary mit Riley Keough. Amazon Prime Video

ANIMATION FÜR ERWACHSENE

Little Demon (USA 2022, Jeanette Moreno King) 13 Jahre nachdem sie vom Teufel geschwängert wurde, versucht Laura mir ihrer Tochter des Teufels Chrissy ein unauffälliges Leben in Delaware zu führen – wären da nicht monströse Mächte, die immer wieder dazwischenfunken. Die etwas andere Animationsserie für Erwachsene mit den Stimmen von Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger und Mark Ruffalo. Disney+