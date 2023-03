Dass Fernando Alonso schnell Auto fahren kann, ist längst bekannt. Heuer könnten große Teile der Konkurrenz vor allem das Heck seines Aston Martin zu sehen bekommen. Foto: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Am Sonntag (16 Uhr/ServusTV) beginnt in Bahrain die Formel-1-Saison mit einem klaren Favoriten. Aber was wird sich sonst noch abspielen? Der STANDARD hat jene gefragt, die auf Österreichs TV-Sendern durch die Saison führen.