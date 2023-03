Valentina Höll sorgte in Portugal für den ersten Downhill-Sieg 2023. Mona Mitterwallner hat schon zwei Rennen in Spanien in den Beinen und holte dabei einen zweiten Platz

In dieser Galerie: 5 Bilder Mit nur 21 Jahren hat Höll im Downhill-Sport alles gewonnen, das es zu gewinnen gibt. Foto: Moritz Ablinger / Red Bull Content Pool Die Überfliegerin aus Saalbach, Valentina Höll, ist auch 2023 wieder siegeshungrig. Foto: Moritz Ablinger /Red Bull Content Pool Mona Mitterwallner freut sich über das neue, bunte Trikot und viele Podiumsplätze 2023. Foto: Cannondale Factory Racing Team Mit einem zweiten Platz beim zweiten Saisonrennen verlief Mitterwallners Auftakt nach Maß. (Foto noch mit dem alten Trikot aus 2022) Foto: IMAGO / ZUMA Wire Laura Stigger bereitet sich derzeit in Spanien zusammen mit ihrem Team auf die Weltcupsaison vor. Foto: Bartek Wolinski - Red Bull Content Pool

Tarouca/Banyoles – Dank Athletinnen wie Valentina Höll, Mona Mitterwallner und Laura Stigger ist Österreich sportlich mittlerweile eine Mountainbike-Großmacht. Diesen Status wollen die erfolgreichen Sportlerinnen 2023 weiter festigen, und die ersten Rennergebnisse der noch jungen Saison sind wieder vielversprechend. Die 21-jährige Saalbacherin Höll hat bereits alles gewonnen, was es im Downhill-Sport zu gewinnen gibt: Weltmeisterin (2022), Gesamtweltcup-Siegerin (2021), Serien-Staatsmeisterin, um nur ein paar ihrer Erfolge aufzuzählen. Am vergangenen Wochenende wurde die Liste noch länger, nachdem sie die erste Runde des portugiesischen Downhill-Cups in Tarouca für sich entscheiden konnte.

Das Salzburger Ausnahmetalent scheint 2023 bereits wieder in Topform zu sein. Die Zweitplatzierte Veronika Widmann wurde um rund acht Sekunden abgehängt, die Dritte Mikayla Parton um ganze elf Sekunden. Natürlich fehlten viele Topfahrerinnen aus dem Weltcup-Zirkus in Portugal, doch Höll ließ keine Zweifel daran aufkommen, dass heuer wieder mit ihr zu rechnen sein wird, wenn es um Podiumsplätze geht. Der Downhill-Weltcup startet erst im Juni mit dem Rennen in Lenzerheide in der Schweiz.

Crosscountry-Fahrerinnen trainieren in Spanien

Im Mountainbike-Crosscountry findet das erste Weltcuprennen schon im Mai in Valkenburg in den Niederlanden statt. Auch in dieser Disziplin sind es zwei Österreicherinnen, die bei jedem Rennen um den Sieg mitfahren. Die Tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger haben sich mit Anfang 20 zu den absoluten Topfahrerinnen im Weltcup-Zirkus entwickelt. Beide weilen derzeit zu Trainingszwecken in Spanien. Während Stigger sich mit ihrem Team zusammen vorbereitet, sammelte Mitterwallner schon erste Rennkilometer.

Die 21-Jährige aus Silz krönte sich im Jahr 2021 zur bisher jüngsten Weltmeisterin in der Disziplin Marathon, heuer hat sie den XCO-Weltcup im Visier. Bei ihrem bereits zweiten Saisonrennen 2023 im spanischen Banvoles, das zur Vorbereitung auf die Weltcup-Rennen dient, holte Mitterwallner den zweiten Platz. "Es wurde zur absoluten Schlammschlacht, und durch die schwierigen Bedingungen verkürzten die Organisatoren das Rennen um zwei Runden. Das hat mich vor dem Start ziemlich geärgert, weil mir lange Rennen mehr liegen. Aber ich habe den Start wieder super erwischt und lag nach der Startrunde nicht weit weg von der Spitze. Mit Rang zwei bin ich happy und vor allem mega stolz darauf, dass die Starts heuer besser klappen", zog sie zufrieden Bilanz.

Die Vorbereitungen im Winter seien gut gelaufen, und sie arbeite weiter daran, bald wieder "ganz oben auf dem Podest" zu stehen. Den ersten Platz beim Rennen in Spanien holte sich die US-amerikanische Weltcup-Siegerin Haley Batten mit 1:05 Minuten Vorsprung auf Mitterwallner. Rang drei ging an die britische XCO-Weltmeisterin von 2021 Evie Richards. "Das Podium zeigt, dass hier die absolute Weltklasse am Start war", ordnete die Tirolerin die eigene Leistung ein.

Weltcup-Saison startet im Mai

Ab Mai heißt es dann wieder Daumen drücken, denn dann startet der Mountainbike-Weltcup. Den Anfang machen die Crosscountry-Fahrerinnen und -Fahrer (XCC/XCO) – hier für Interessierte eine kurze Erklärung zu den beiden Abkürzungen in Klammer –, im Juni steigen dann auch die Downhillerinnen und Downhiller (DH) ein. Hier der Rennkalender im Überblick:

05. – 07. Mai: Valkenburg, NEL (XCO/XCC)

12. – 14. Mai: Nové Město, CZE (XCO/XCC)

09. – 11. Juni: Lenzerheide, SUI (DH/XCO/XCC)

16. – 18. Juni: Leogang, AUT (DH/XCO/XCC)

30. Juni – 02. Juli: Val di Sole, ITA (DH/XCO/XCC)

03. – 13. August: Weltmeisterschaften – Fort William, GBR/Schottland (DH/XCO/XCC)

25. – 27. August: Vallnord, AND (DH/XCO/XCC)

01. – 03. September: Loudenvielle, FRA (DH)

07. – 17. September: Les Gets, FRA (DH/XCO/XCC)

29. September – 01. Oktober: Snowshoe, USA (DH/XCO/XCC)

06. – 08. Oktober: Mont-Sainte-Anne, CAN (DH/XCO/XCC)

Wer die Rennen live im TV oder Internet mitverfolgen will, sollte beachten, dass in der kommenden Saison erstmals Discovery Sports statt wie bisher Red Bull Media House für die Übertragung verantwortlich sein wird. (Steffen Kanduth, 4.3.2023)