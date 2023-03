Die Arbeitgeberseite entscheidet, welche Apps auf Diensthandys erlaubt sind und welche nicht. Foto: AFP

Darf der Arbeitgeber auf Diensthandys und anderen digitalen Firmengeräten Tiktok und Co einfach verbieten? Ja, heißt es auf STANDARD-Anfrage bei der Arbeiterkammer. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber nämlich für die Datensicherheit auf den von zur Verfügung gestellten Geräten verantwortlich. Es muss laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten, die auf einem Gerät oder in der damit verbundenen Cloud gespeichert sind, vor fremden Zugriffen geschützt sind. Und das betreffe nicht nur E-Mail und Kundendateien sondern eben auch Apps, die in der Regel auf Postfächer oder Systemprogramme zugreifen. Auch Facebook, Whatsapp und Instagram können also theoretisch jederzeit auf der Verbotsliste für Diensthandys landen.

Der Boom von Homeoffice in Pandemiezeiten hat die Thematik generell befeuert. Immer mehr Firmen würden nur mehr vorinstallierte Programme auf Dienstgeräten erlauben. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollten sich sicherheitshalber bei der Arbeitgeberseite über den Stand der Dinge erkundigen, auch der Betriebsrat – wenn vorhanden – sollte Bescheid wissen. Im besten Fall gibt es konkrete schriftliche Vereinbarungen über die Nutzung von firmeneigenen Geräten.

Betriebsvereinbarung empfohlen

Wenn es um die Kontrolle geht, haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aber nicht völlig freie Hand. Die meisten Datensicherheitssysteme zeichnen zwar Informationen über die Gerätenutzung auf, die sich dadurch eröffnende Möglichkeit der Überprüfung darf aber nicht unverhältnismäßig genützt werden. Vor allem wenn es um Daten geht, die die Menschenwürde berühren. Der Dienstgeber darf also nicht, nur weil er Mitarbeitern nicht traut, heikle Daten wie Chatverläufe verfolgen. Heimliche Kontrollen sind sowieso verboten und wurden bereits vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) verurteilt.

Die Arbeiterkammer rät generell zu einer Betriebsvereinbarung, in der Zweck und Art von Kontrollen genau festgeschrieben sind. Auch individuelle Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite sind möglich. Oft fehle es aber auf beiden Seiten an technischem Know- how, weshalb die Arbeiterkammer empfiehlt, grundsätzlich Fachleute mit einzubeziehen. (Michael Simoner, 9.3.2023)