FÜR: Grün ist beliebt. Wer etwas auf sich hält, hat ein grünes Label auf seinen Produkten und Dienstleistungen und signalisiert, etwas für Umwelt und Klima zu tun. Auch bei der AUA, wie im gesamten Lufthansa-Konzern, gibt es nun auf Europa-Strecken und ausgewählten Nordafrika-Destinationen einen grünen Flugtarif. Die Belastung des Klimas werde zu 20 Prozent über die anteilige Verwendung von nachhaltigerem Flugbenzin (SAF) und zu 80 Prozent über die Finanzierung von Klimaschutzprojekten ausgeglichen.

Die AUA kauft in diesem freiwilligen System für jede Tonne CO2 ein Zertifikat, das bescheinigt, dass das Treibhausgas anderswo gespart wird. Aber: Nicht alle diese Atteste sind ihr Geld wert. Aufgedeckt wurden etwa Projekte, die es nie gab, oder Bäume in Wiederaufforstungsprojekten, die doppelt gezählt wurden. Ist das System also wertlos? Zahlt der Kunde für einen "Ökoschmäh"? Immerhin fallen bei der AUA für einen Flug nach Barcelona um rund 130 Euro für ein grünes Ticket 50 Euro mehr an.

Fragt man Umweltfachleute, fällt die Antwort eindeutig aus: Wo immer es möglich ist, sollten Flüge vermieden werden. Ist das nicht möglich, sei "ein kompensierter Flug das geringere Übel als ein nicht kompensierter", meint Boku-Experte Joachim Thaler. Was den freiwilligen C02-Markt betrifft, so brauche es mehr Transparenz und Monitoring, findet auch Wifo-Umweltökonomin Angelika Köppl. Die AUA kooperiert etwa mit Climate Austria, das unter anderem Beleuchtungsoptimierung bei der Lebenshilfe Mürztal oder Windparks in Neukaledonien finanziert.

Und wie erkennen Konsumenten, ob Projekte seriös und sinnvoll sind? Ein Blick auf die Zertifizierungen mit freiwilligen Standards (Auf welche Qualitätskriterien es ankommt, wird im "Ratgeber freiwillige CO2-Kompensation" des dt. Umweltbundesamts auf den Seiten 25-30 erläutert). Als einer der strengsten gilt der Gold Standard.