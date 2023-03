Titelverteidiger Kraft wurde am Ende Sechster. Österreich bleibt damit erstmals seit 2005 ohne Medaille in Einzelbewerben

Keine Medaille. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Planica – Die österreichischen Skispringer sind beim Heimtriumph von Timi Zajc in Planica auch auf der WM-Großschanze leer ausgegangen. Titelverteidiger Stefan Kraft musste sich am Freitag mit Rang sechs begnügen. Von der Normalschanze war der Salzburger hauchdünn hinter Bronze Vierter geworden. Silber deutlich hinter dem Slowenen Zajc holte der Japaner Ryoyu Kobayashi, Bronze der Pole Dawid Kubacki.

Zweitbester Österreicher wurde Daniel Tschofenig als Zwölfter. Noch weiter zurück lagen Jan Hörl (14.), Michael Hayböck (15.). und Manuel Fettner (20). Damit blieben Österreichs Männer erstmals seit 2005 in Oberstdorf in den Einzelbewerben von der Normal und Großschanze ohne WM-Edelmetall. Dadurch wartet das gesamte ÖSV-Team in Slowenien weiter auf das erste Gold sowie die sechste Medaille. Zwei realistische Chancen auf Podestplätze gibt es am Samstag für die Springer im Nationenbewerb und die Kombinierer im Großschanzeneinzel noch. (APA, 3.3.2023)