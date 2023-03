Die Vienna hat in der 2. Fußball-Liga vorerst den Sprung auf Tabellenrang vier geschafft. Die Döblinger feierten am Freitagabend zum Auftakt der 18. Runde im Stadtduell bei den Young Violets Austria Wien einen verdienten 2:0-Erfolg in der Generali Arena und zogen in der Tabelle an Lafnitz, dem FAC und dem GAK vorbei. Der FAC unterlag zu Hause der zweiten Mannschaft von Sturm Graz mit 0:1, Lafnitz kam gegen Vorwärts Steyr über ein 1:1 nicht hinaus.

Die Vienna legte in Favoriten schon vor der Pause den Grundstein für den Sieg. Kapitän Bernhard Luxbacher schloss eine schöne Einzelleistung in der 29. Minute zum 1:0 ab, Ex-St.-Pölten-Kicker Marcel Tanzmayr sorgte in der 39. Minute für die Vorentscheidung. Die Wiener kehrten nach drei sieglosen Partien mit zuletzt zwei Niederlagen auf die Erfolgsstraße zurück. Die "Jungaustrianer" stecken hingegen als Vorletzter weiter in der Abstiegszone fest, mit sechs sieglosen Auftritten und zuletzt drei Niederlagen zeigt die Tendenz weiter klar nach unten.

Lafnitz ging durch Stefan Sulzer (9.) glücklich in Front, Oliver Filip besorgte in der 40. Minute den Ausgleich. Nach der Pause deutete vieles auf den dritten Sieg der Steirer in Folge hin, aus dem wurde es aber nichts, da Jurica Poldrugac mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Steyr-Goalie Nikolas Polster scheiterte (71.). Steyr ist zwei Punkte vor den Young Violets weiter Liga-14. Zum Matchwinner für Sturm wurde Milan Toth mit einem verwandelten umstrittenen Elfmeter (49.). Die Grazer verschafften sich damit Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Die Floridsdorfer verloren auch die zweite Partie im Jahr 2023. (APA, 3.3.2023)

Freitag, 03.03.2023, Ergebnisse

Young Violets Austria Wien – Vienna 0:2 (0:2)

SV Lafnitz – Vorwärts Steyr 1:1 (1:1)

FAC Wien – SK Sturm Graz II 0:1 (0:0)

SKN St. Pölten – SV Horn 20.30

Samstag, 04.03.2023

Blau Weiß Linz – Kapfenberger SV 14.00

FC Dornbirn – Rapid Wien II 14.30

Sonntag, 05.03.2023

GAK – FC Admira 10.30

FC Liefering – SKU Amstetten 12.30