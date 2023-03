Napoli hat verloren. Foto: EPA/FUSCO

SSC Napoli kann in der italienischen Fußball-Meisterschaft doch noch verlieren. Nach acht Siegen in Folge unterlag der überlegene Spitzenreiter am Freitagabend zum Auftakt der 25. Serie-A-Runde zu Hause Lazio Rom mit 0:1. Zum Goldtorschützen für den neuen Tabellenzweiten avancierte Matias Vecino in der 67. Minute. Lazio liegt 17 Punkte hinter Rang eins zurück. Inter Mailand und AC Milan könnten den Abstand auf Napoli am Wochenende mit Siegen auf 15 Punkte verringern.

Für Napoli war es erst die zweite Saisonniederlage nach einem 0:1 bei Inter Mailand am 4. Jänner. (APA, 3.3.2023)