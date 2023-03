Sizemore war unter anderem durch Rollen in "Der Soldat James Ryan", "Black Hawk Down" und "Pearl Harbor" bekannt

Nicht nur wegen seiner schauspielerischen Leistungen kam Sizemore in die Schlagzeilen, sondern auch auf Grund von Haftstrafen wegen häuslicher Gewalt und Drogenbesitzes. Foto: Reuters / Phil McCarten

Los Angeles – Der US-Schauspieler Tom Sizemore, der durch Rollen in "Black Hawk Down" oder "Der Soldat James Ryan" bekannt war, ist tot. Er sei am Freitag in einem kalifornischen Krankenhaus gestorben, teilte sein Sprecher Charles Lago nach übereinstimmenden US-Medienberichten mit. "Sein Bruder Paul und seine Zwillingssöhne Jayden und Jagger (17) waren an seiner Seite", zitierte das Filmblatt "Variety" aus der Mitteilung. Sizemore wurde 61 Jahre alt.

Der Schauspieler war Mitte Februar nach einem Schlaganfall und Hirnaneurysma ins Krankenhaus gekommen. Am Montag teilte der Sprecher mit, dass die Ärzte für den im Koma liegenden Patienten keine Chancen mehr auf Besserung sähen. Sie hätten der Familie empfohlen, lebenserhaltende Geräte, an die der 61-Jährige angeschlossen war, abzustellen.

Gefeiert und verhaftet

Sizemore spielte in Steven Spielbergs preisgekröntem Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan" an der Seite von Tom Hanks und Matt Damon mit. Weitere Rollen hatte er unter anderem in "Black Hawk Down", "Pearl Harbor", "True Romance", "Red Planet", "Natural Born Killers" oder "The Secret Man".

Im Laufe seiner Karriere war der Schauspieler häufiger mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Mehrere Male kam es zu Festnahmen wegen Vorwürfen von häuslicher Gewalt, illegalen Drogenbesitzes und Verletzung von Bewährungsauflagen. Er saß Haftstrafen ab und nahm an Entzugsprogrammen teil. (APA, 4.3.2023)