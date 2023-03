Alles wird teurer, Taxifahrten demnächst womöglich auch. Foto: Reuters / Phil Noble

Wie viel eine Taxifahrt in Wien kostet, wird nicht von den Anbietern entschieden – sondern vom Landeshauptmann verordnet. Diese fixen Tarife sollen Preisdiskussionen zwischen Gästen und Fahrern verhindern, zuletzt angepasst wurden sie im Jahr 2021. Wie der "Kurier" berichtet, soll nun aufgrund der allgemeinen Teuerung über eine neuerliche Erhöhung verhandelt werden.

"Seit einiger Zeit laufen intensive Verhandlungen zwischen Finanz-, Öffi- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ), der das Thema für die Stadt verantwortet, und den Sozialpartnern – also der Wiener Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer", heißt es in dem Bericht. Die Taxiunternehmen selbst sollen an den Verhandlungen nicht beteiligt sein.

Genaue Zahlen sind derzeit nicht bekannt, gehandelt wird eine Erhöhung um bis zu 20 Prozent. In anderen Städten und Ländern wurden die Taxitarife zuletzt in einer ähnlichen Höhe angehoben: In Berlin etwa um 20, in München um 15 und in Köln um rund 21 Prozent. (rio, 4.3.2023)