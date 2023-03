City bleibt dran. Foto: APA/AP/Thompson

Manchester – Titelverteidiger Manchester City bleibt Tabellenführer Arsenal in der englischen Fußball-Premier-League auf den Fersen. Der Meister setzte sich am Samstag zu Hause gegen den Tabellenfünften Newcastle United mit 2:0 (1:0) durch. Die Tore erzielten Phil Foden (15.) und Bernardo Silva (67.). City verkürzte den Rückstand auf Arsenal vorübergehend auf zwei Punkte. Der Spitzenreiter war am Samstag (Spielbeginn 16.00 Uhr MEZ) aber noch gegen Bournemouth im Einsatz.

ManCity hat nun elf von 13 Ligaheimspielen in dieser Saison gewonnen – bei je einem Remis und einer Niederlage. Zudem freute Trainer Pep Guardiola, dass sein Team endlich wieder einmal zu Null spielte. In den jüngsten zwölf Premier-League-Partien gelang das erst zum dritten Mal. (APA; 4.3.2023)