Berlin – Der Höhenflug von Union Berlin in der deutschen Fußball-Bundesliga ist verebbt. Die drittplatzierten Berliner kamen am Samstag zu Hause gegen den 1. FC Köln nicht über ein 0:0 hinaus und liegen bereits fünf Punkte hinter der Spitze. Dort zog Bayern München mit einem Dreier im Abendspiel beim VfB Stuttgart wieder an den punktegleichen Dortmundern vorbei. 2:1 gewann der Serienmeister. Der Tabellenfünfte Freiburg und Borussia Mönchengladbach trennten sich torlos.

Ein weiteres kräftiges Lebenszeichen im Abstiegskampf gab Schalke 04 ab. Das von vielen bereits abgeschriebene Schlusslicht siegte beim direkten Rivalen VfL Bochum mit 2:0 und schloss am Tabellenende nach Punkten zu den Bochumern sowie 1899 Hoffenheim und Stuttgart auf. Die Negativserie der Hoffenheimer ging weiter. Das Team von ÖFB-Nationalspieler Christoph Baumgartner kassierte mit einem 0:1 beim FSV Mainz die sechste Niederlage in Serie. Augsburg bezwang Werder Bremen 2:1.

Trimmel, Ljubicic und Kainz im Einsatz

Union Berlin gelang nach einem 0:0 gegen Schalke und einem 0:3 im Schlager bei den Bayern im dritten Ligaspiel in Folge kein Torerfolg. Kapitän Christopher Trimmel stand bei den Berlinern ebenso in der Startformation wie seine Landsleute Dejan Ljubicic und Florian Kainz bei den Kölnern.

In Stuttgart gewann der FC Bayern ohne großen Glanz. Die Treffer erzielten Matthijs de Ligt (40.) und Eric Maxim Choupo-Moting (62.). Die Münchner feierten damit auch eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am kommenden Mittwoch gegen Paris Saint-Germain. Das Anschlusstor der abstiegsbedrohten Stuttgarter durch Juan José Perea kam zu spät (88.).

ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch fehlte Freiburg in Mönchengladbach wegen einer Erkrankung. Philipp Lienhart verteidigte in der Dreierabwehr, auf der Gegenseite saßen Stefan Lainer und Hannes Wolf auf der Ersatzbank. Schalke legte nach vier torlosen Remis und dem 3:1 zuletzt gegen Stuttgart im Revierduell nach. Ein Slapstick-Eigentor von Bochum-Torhüter Manuel Riemann (45.) und ein Treffer von Marius Bülter (79.) brachten die Entscheidung. Die Schalker mit Reservist Leo Greiml sind als einziges Team neben Erzrivale Dortmund in der Rückrunde noch ungeschlagen. Nächsten Samstag kommt es in Gelsenkirchen zum direkten Duell.

Hoffenheim 13 Ligaspiele sieglos

Während Schalke wieder Hoffnung schöpft, wird es für Hoffenheim zunehmend düster. Die Hoffenheimer sind bereits 13 Ligaspiele sieglos. Seit Mitte Oktober gab es nur zwei Punkte. Erneut wurde das schwache Defensivverhalten bei Standards bestraft: Das Goldtor für Mainz erzielte Leandro Barreiro nach einem Corner (33.). Zudem fehlt Offensivmann Baumgartner Hoffenheim nach einer Gelben Karte im nächsten Spiel in Freiburg gesperrt.

Mainz schob sich ohne den zuletzt angeschlagenen Karim Onisiwo mit dem vierten Sieg in Folge auf Rang sieben. Augsburg legte mit dem Heimsieg gegen Bremen acht Punkte zwischen sich und die Abstiegsränge. Der frühere ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wurde zur Pause eingewechselt. Bei den zehntplatzierten Werderanern spielte Marco Friedl als Kapitän durch, Romano Schmid kam in der 68. Minute in die Partie. (APA, 4.3.2023)

Ergebnisse Deutschland – Bundesliga – 23. Runde:

Freitag

Borussia Dortmund – RB Leipzig 2:1 (2:0) Leipzig: mit Schlager, ohne Laimer (gesperrt)

Samstag

Union Berlin – 1. FC Köln 0:0 Union: mit Trimmel; Köln: Ljubicic bis 92., Kainz bis 84.

FSV Mainz 05 – TSG Hoffenheim 1:0 (1:0) Mainz: ohne Onisiwo und Mustapha; Hoffenheim: mit Baumgartner

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg 0:0 Gladbach: Lainer und Wolf Ersatz; Freiburg: mit Lienhart, ohne Gregoritsch (erkrankt)

VfL Bochum – Schalke 04 0:2 (0:1) Bochum: Stöger bis 76.; Schalke: Greiml Ersatz

FC Augsburg – Werder Bremen 2:1 (1:1) Augsburg: Baumgartlinger ab 46.; Bremen: mit Friedl, Schmid ab 68.

VfB Stuttgart – Bayern München 1:2 (0:1) Bayern: ohne Wanner

Sonntag

Bayer Leverkusen – Hertha BSC 15.30

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 17.30