Russland und der Westen buhlen um Indien. Bei einer hochkarätigen Konferenz in Delhi wird klar, Indien will schon aus Eigeninteresse Äquidistanz wahren. Dafür krachten Russen und Ukrainer aneinander

Händeschütteln bei der Eröffnung der Raisina-Dialog-Konferenz in Delhi: der indische Premier, Narendra Modi und der russische Außenminister Sergei Lawrow. Foto: Foto: Reuters / HO / India's Ministry of External Affairs

Gut eine halbe Stunde spricht der russische Außenminister Sergej Lawrow bereits. Auch wenn der indische Moderator ihn am Podium immer wieder versucht mit Fragen zu unterbrechen, lässt sich der Russe davon nicht beirren. "Den Krieg in Europa gibt es wegen der Lügen der Nato", sagt Lawrow in Richtung des Publikums. Der russischen Kultur und der russischen Sprache habe im Osten der Ukraine die komplette Auslöschung gedroht durch die "Nazi"-Regierung in Kiew unter Wolodymyr Selenskyj. Deswegen musste Russland sein Militär zur Verteidigung losschicken.

Sturm oder Exodus

Sätze wie diese würden in westeuropäischen Hauptstädten beim Publikum derzeit einen Sturm der Entrüstung auslösen und zum Exodus aus der Veranstaltung führen. Bei der Raisina-Konferenz am Wochenende in Indiens Hauptstadt Neu Delhi geschah aber nichts dergleichen. Im Gegenteil. Zunächst applaudierte nur ein Grüppchen der Zuhörerinnen und Zuhörer bei Lawrows Ausführungen. Sehr offensichtlich von der russischen Botschaft in Indien "platzierte" Gäste. Doch mit der Zeit gab es aus einem Teil des Publikums auch authentischen Applaus für Russlands Außenminister – und mitunter waren sogar die Lacher auf seiner Seite. Wobei Lawrow den Bogen überspannte, als er einmal davon sprach, dass Russland versuche den "gegen uns lancierten Krieg" zu stoppen, das kam weniger gut an.

Die Raisina-Konferenz ist eine Art indisches Davos. Auch nach Delhi pilgern jährlich regelmäßig Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker, NGO-Vertreter sowie Unternehmerinnen und Unternehmen, um über Geopolitik und Weltwirtschaft zu diskutieren. Aktuell fungiert Indien als Vorsitzland der G20, also der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, was das Veranstalterland besonders interessant und umworben macht. Lawrows Auftritt in Delhi und die gesamte Raisina standen sinnbildlich dafür, dass weder EU noch USA darüber bestimmen können, wie die russische Angriffskrieg in der Ukraine global wahrgenommen wird.

Ein weit entfernter Konflikt

Als Gast aus Europa überraschte bei den Diskussionen in Delhi, dass der Ukrainekrieg bestenfalls eines von mehreren wichtigen Themen war – neben der Rolle Chinas in der Region, dem Kampf gegen die Armut und der Zukunft der Globalisierung. Einer der Gründe dafür ist schlichtweg, dass in Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde, der Krieg medial eine untergeordnete Rolle spielt. Er ist zu weit weg.

US-Außenminister Antony Blinken: Wir können schießen und gleichzeitig laufen. Foto: AFP

Wer die Zuhörer der Debatten in Delhi danach fragt, ob in Indien eigentlich viel über den Krieg in Europa diskutiert werde, bekam mitunter die verblüffende Bitte um Präzisierung der Frage: "Der Krieg in Europa? Sie meinen den in der Ukraine?"

Wo die Zukunft liegt

Politisch ist das Land, auch das wurde bei den Debatten klar, mit anderen Dingen beschäftigt. Eine Hauptsorge gilt China, dessen Vertreter traditionell nicht nach Delhi eingeladen waren. So war eines der zentralen Fragen an US-Außenminister Antony Blinken bei der Raisina-Konferenz, wie "abgelenkt" die USA durch die aktuellen Ereignisse in Europa eigentlich sind und der Region beistehen würden, wenn es darum gehe, China in die Schranken zu weisen. Blinkens Antwort: Nein, man sei nicht abgelenkt: "Für uns liegt die Zukunft im Indo-Pazifik. Außerdem können wir laufen und schießen gleichzeitig."

Blinken und auch die europäischen Vertreter warben in Delhi intensiv um Unterstützung für ihren Kurs gegen Russland. Blinken argumentierte, dass Russland mit seinem Angriffskrieg die internationale Weltordnung wie sie seit 1945 bestünde unterminiere. Doch Indiens Vertreter stellten von Außenminister Subrahmanyam Jaishankar abwärts klar: Indien pflegt seit vielen Jahrzehnten gute Beziehungen zu Russland und denke nicht daran, das zu ändern.

Blühender Handel

So hat Indien bisher Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht im Rahmen der Uno verurteilt, sondern sich bei den Abstimmungen enthalten. Wobei die Inder schon klarstellen, dass sie für ein Ende des Krieges sind und die Souveränität der Ukraine gewahrt bleiben müsse. Druck aufzubauen, um dieses Ziel zu erreichen, sind sie aber nicht bereit.

Im Gegenteil: Der Außenhandel zwischen Indien und Russland floriert. Russland ist zu Indiens viertwichtigstem Handelspartner aufgestiegen. Die Einfuhren aus Russland nach Indien haben sich seit Kriegsbeginn mehr als vervierfacht. Vor allem Erdölimporte nach Indien sind regelrecht explodiert, was daran liegt, dass russisches Öl wegen der Sanktionen des Westens mit Abschlägen am Weltmarkt verkauft wird.

Russlands Außenminister Lawrow sucht nach freundlich gesinnten Gesichtern im Publikum bei der Raisina-Konferenz – und findet auch abseits russischer Claqueure welche. Foto: Reuters

Die vermeintliche Neutralität der Gastgeber hatte auch zur Folge, dass in Delhi Vertreter Russlands und der Ukraine direkt aufeinandertrafen – und zwar zu einer hitzigen Diskussion. Auf einem Panel zur Frage, wie eine friedliche Lösung im Ukrainekrieg aussehen könnte, saß Vlada Galan vom International Ukrainian Crisis Fund, einer NGO, die in Washington Kiews Interessen vertritt. Fast neben ihr platziert: Feodor Voitolovsky, Direktor des Primakov Instituts in Moskau, das zur russischen Akademie der Wissenschaften gehört.

Voitolovsky fungierte als Sprachrohr des russischen Präsidenten Wladimir Putin: Einen baldigen Waffenstillstand werde es nicht geben, sagte er. Russland sei gerade dabei, den Krieg für sich zu entscheiden. Die Armee sei stabilisiert, verfüge über ausreichend Waffen und Munition, während der Ukraine langsam die Geschosse ausgehen würden. Die Europäer und Amerikaner würden die Ukraine keinen Frieden machen lassen, behauptete Voitolovsky, sie würden vielmehr billigend in Kauf nehmen, dass Ukrainer sterben, sofern dafür nur Russland geschwächt werde. Wirtschaftlich stehe Russlands sowieso nicht unter Druck, so der Ökonom. Trotz westlichen Sanktionen entwickle sich das Land stabil.

Harte Konfrontation



Was er freilich nicht dazusagte: Dass die Sanktionen Russland natürlich den Zugang zu westlichen Technologien versperrt haben, was Moskau wehtut. Auch die Flucht von zehntausenden jungen Russen vor einer Einberufung dürfte der Wirtschaft langfristig zusetzen. Die ukrainische NGO-Vertreterin Galan bezeichnete Voitolovskys Aussagen dann als Lüge: Die Ukraine sei bereit zu Friedensgesprächen, aber unter zwei Voraussetzungen. Erstens müsste ein kompletter Waffenstillstand in Kraft treten.

Zweitens müsse klar sein, dass Friedensverhandlungen ohne Tabus geführt werden. Für die Ukraine würde das bedeuten, dass das Land wohlmöglich auf einen Nato- und EU-Beitritt verzichten müsse. Für Russland womöglich, dass es im Gegenzug, sämtliche besetzten Gebiete räumt. Dass der Russe hier in Delhi ein Podium bekommen habe, bezeichnete sie als Schande. Den Zuhörerinnen und Zuhörern gefiel die Debatte. Am Ende gab es Applaus. (András Szigetvari aus Neu Delhi, 5.3.2023)