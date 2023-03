9.00 WAHLBERICHTERSTATTUNG

Landtagswahl in Kärnten In Kärnten wird gewählt, begleitet von Analysen und Reaktionen im Fernsehen. Puls 24 startet um 9.00 mit der Wahlberichterstattung. ORF 2 berichtet ab 15.30, erste Trends stehen um 16.00 an, eine Runde der Parteispitzen um 17.30. Bei Servus TV gibt es um 18.00 verlängerte Nachrichten und ab 19.20 eine Schwerpunktsendung.

Bis 23.15, ORF, Puls 24, Servus TV

9.55 MAGAZIN

Twist: Guerrilla Girls Zum Frauentag am 8. März dreht sich alles um Künstlerinnen: In der Hamburger Ausstellung The F*word – Guerrilla Girls und feministisches Grafikdesign trifft Nadia Kailouli die Aktionskünstlerin mit dem Pseudonym Frida Kahlo. Außerdem werden die Malerin und Autorin Cornelia Schleime und die Rapperin Lizzn vorgestellt, Politologin Emilia Roig fragt nach dem Ende der Ehe. Bis 10.25, Arte

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Ukraines Zukunft und die Solidarität des Westens Bei Paul Lendvai diskutieren Shalini Randeria (Central European University), Kurt Seinitz (Kronen Zeitung), Britta Sandberg (Der Spiegel) und Ingrid Steiner-Gashi (Kurier). Bis 12.00, ORF 2

20.15 COMICVERFILMUNG

Spider-Man: Far from Home (USA 2019, Jon Watts) Im zweiten Solo für Spider-Man aus dem Hause Marvel verschlägt es Peter Parker (Tom Holland) nach Europa, wo er die Wolkenkratzer Manhattans unter anderem gegen die Dächer Venedigs tauscht. Seine Superkräfte hat er nach wie vor nicht ganz im Griff. Bis 22.50, Sat1

Mit Superkräften über den Dächern von Venedig unterwegs:Tom Holland als Peter Parker in "Spider-Man: Far from Home" – Sat1, 20.15 Uhr. Foto: Columbia Pictures Industries, Inc

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Rudolf Nurejew Anlässlich des 30. Todestages des Tänzers und Choreografen am 6. Jänner ist zuerst eine 1967 in Wien verfilmte Version des Schwanensee zu sehen. Anschließend beleuchtet ab 22.05 die Doku Rudolf Nurejew – Der Rebell aus Ufa aus dem Jahr 1991 seine Karriere. Bis 23.45, ORF 3

22.20 DISKUSSION

Im Zentrum: Freundschaft oder Feindschaft – Wohin steuert die SPÖ? Bei Claudia Reiterer diskutieren Hans Niessl (Ex-Landeshauptmann Burgenland, SPÖ), Hannes Swoboda (ehemaliger Präsident der Sozialdemokraten im EU-Parlament), Wolfgang Zwander (Landesgeschäftsführer SPÖ Niederösterreich) und Eva Linsinger vom Profil.

Bis 23.15, ORF 2

22.50 SCIENCE-FICTION

Star Trek Beyond (USA/HK/CHN 2016, Justin Lin) Die Effekte mögen spektakulär und auf der Höhe der Zeit sein. Ansonsten ist der dritte Film des Star Trek-Kino-Reboots ganz dem Geist der Originalserie, sprich einem von Humor durchzogenen Humanismus, verpflichtet. Sympathisch. Bis 1.10, Sat1

23.05 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Casino Royale (GB/BHA/CZ/ D/USA 2006, Martin Campbell) Der erste Einsatz von Daniel Craig als James Bond im Jahr 2006 brachte der Reihe eine gelungene Frischzellenkur. Hinreißend an seiner Seite: Eva Green. Bis 1.45, Puls 4