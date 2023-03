Fit wie selten zuvor – US-Schauspieler Jake Gyllenhaal zeigt im Ring seine Muskeln. Foto: IMAGO/Louis Grasse

Der Hollywood-Schauspieler Jake Gyllenhaal taucht aktuell auf diversen Socia-Media-Kanälen auf, wie er mit gestähltem Körper offenbar zum Mixed Martial Arts Kämpfer umgeschult hat. Tatsächlich sind es nur erste Eindrücke zu einem neuen Film mit dem US-Amerikaner.

Alles nur Show

Las Vegas ist Heimat vieler MMA-Events, darunter auch das UFC 285, das am Freitag in der US-amerikanischen Wüstenstadt veranstaltet wurde. Mit dem Überraschungsauftritt von Gyllenaal hatte im Saal keiner gerechnet. Der 42-Jährige trat allerdings nicht für einen echten Kampf an, sondern es wurden Szenen für ein Remake des über 30 Jahre alten Films "Road House" gedreht. Im Ring mit Gyllenhaal stand der Ex-UFC-Kämpfer und Schauspieler Jay Hieron, der im Film seinen Gegenspieler mimen wird.

Auf Social Media waren Videos von der dazu passenden Pressekonferenz zu sehen, in der Gyllenhaal seinem Gegenüber eine Watsche verpasst. In anderen Schnipseln sieht man den Schauspieler in den Ring steigen und seine Muskeln anspannen.

Erneut zeigt sich Gyllenhaal körperlich gut für die Rolle vorbereitet. Bereits 2015 hatte er sich für den Film "Southpaw" in eine vergleichbare Form gebracht.

Auf der Bühne heizte übrigens der Ex-UFC-Champion Conor McGregor das Publikum für die Show mit Gyllenhaal an. Auch McGregor wird im Film eine Rolle übernehmen.

Hätte wahr sein können

Warum die Szenen im Netz zunächst auch fragend kommentiert wurden, ob der Schauspieler jetzt eine Karriere als MMA-Kämpfer anstrebe, liegt vielleicht auch an Jake Paul. Der Youtuber trainierte sich in den letzten Monaten zu einem fitten Boxer und kämpfte erst Ende Februar gegen Tyson Fury. Der Boxkampf in Saudi-Arabien wurde am Ende nur nach Punkten entschieden – gegen den Ex-Youtuber. (red, 5.3.2023)