Sombrero muss sein: Lucas Miedler und Alexander Erler. Foto: APA/EPA/Guzman

Acapulco – Für Alexander Erler und Lucas Miedler ist das ATP-500-Event in Acapulco mit einem Erfolg zu Ende gegangen. Der Tiroler und der Niederösterreicher setzten sich am Samstag (Ortszeit) in Doppel-Finale gegen die US-Amerikaner Nathaniel Lammons und Jackson Withrow mit 7:6(9),7:6(3) durch. Nach Kitzbühel (2021) und Wien (2022) war es für das Duo der dritte Turniersieg und der erste außerhalb von Österreich.

Das Match wog hin und her, allerdings zunächst mit leichten Vorteilen für die Österreicher. Nachdem diese aber eine 5:3-Führung inklusive Satzball verspielt hatten, ging es ins Tiebreak. Dort mussten sie gleich sechs Satzbälle abwehren, hatten aber mit 11:9 das bessere Ende für sich.

Knappe Sache

Im zweiten Durchgang wiederholte sich das Spiel, diesmal starteten Erler/Miedler jedoch gut ins Tiebreak und verwerteten nach 1:48 Stunden den ersten Matchball. In der ATP-Geschichte war es das elfte Mal, dass ein rein österreichisches Doppel einen Turniersieg feiern durfte.

Im Einzelfeld siegte in Mexiko der als Nummer acht gesetzte Australier Alex De Minaur mit einem 3:6,6:4,6:1 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul. Für De Minaur war es der erste Titel auf ATP-500-Niveau. (APA; 5.3.2023)