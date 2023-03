Bereitgestellte Fertigteile wurden am Samstag gegen 18 Uhr in Brand gesetzt. Bürgermeister Klaus Luger forderte von Bund und mehr Dialog mit der Bevölkerung

Der Brand wurde gelöscht, die politische Diskussion um die Flüchtlingsunterkunft bleibt heiß. Foto: imago / Spitzi-Foto

Linz – Bislang unbekannte Täter haben am Samstag auf der Baustelle einer geplanten Asylunterkunft in Linz Feuer gelegt. Gegen 18 Uhr gerieten am Gelände des ehemaligen Bahnhofs Kleinmünchen bereitgestellte Fertigteile in Brand. Die Täter legten laut Ausunft der Landespolizeidirektion zumindest an zwei Stellen Feuer. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz waren zur Brandbekämpfung vor Ort. Aufgrund der "deutlichen Spurenlage im Hinblick auf Brandstiftung" seien die Ermittlungen vom Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen worden.

Der Anschlag zog jedenfalls einen politischen Schlagabtausch nach sich. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), der sich in Stellungnahmen gegen das geplante Quartier ausgesprochen hatte, verlangte vom Bund und von der Landesregierung mehr Dialog mit der Bevölkerung, wenn es um die Einrichtung neuer Flüchtlingsquartiere gehe.

Bürgermeister fürchtet Unmut der Bevölkerung

"Auch wenn die Täter und ihre Motivlage noch unbekannt sind, so ist doch davon auszugehen, dass hier ein Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylwerbern in der Lunzerstraße besteht", erklärte Bürgermeister Luger in einer ersten Reaktion. Er habe sich gegen zusätzliche Unterkünfte in Linz ausgesprochen, weil die Stadt ihre Aufnahmeverpflichtung schon überproportional erfülle.

Der dritte Landtagspräsident Peter Binder (SPÖ) forderte mehr Mitsprache der Gemeinden mit dem Unterbringungssicherstellungsgesetz. Die Ohnmacht der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nähre Unzufriedenheit und Frust in der Bevölkerung, warnte Binder.

FPÖ-Sicherheitsstadtrat Michael Raml hatte erst am Donnerstag in einer Aussendung vehement gegen das Quartier Stellung bezogen: "Ich lehne Asylunterkünfte in unserer Stadt vehement ab. Wie die Vorfälle der letzten Monate bestätigten, haben wir in Linz bereits ein massives Integrations- und Sicherheitsproblem. Weitere Asylquartiere in der Landeshauptstadt würden vor allem die bereits bestehenden Probleme weiter verschärfen."

ÖVP, grüne und KPÖ verurteilen Aktion

"Gewalt, Hass und derartig radikale Maßnahmen sind niemals die richtige Lösung in der kontroversen Diskussion um die Unterbringung von Flüchtlingen – solche Aktionen sind auf das Schärfste zu verurteilen und haben in Oberösterreich keinen Platz", sagte der für Soziales zuständige VP-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer: "In Oberösterreich bekennen wir uns zu einer dezentralen Unterbringung in kleinen Quartieren, um Massenquartiere zu verhindern." Ziel müsse es sein, den Zustrom durch illegale Migration auf europäischer Weise zu reduzieren.

Empört auf die Brandstiftung reagierte auch die grüne Linzer Stadträtin Eva Schobesberger: "Das ist aufs schärfste zu verurteilen." Unabhängig davon, wie man zum Standort Lunzerstraße stehe, sei es ein verheerender Akt, wenn auf eine bevorstehende Unterkunft für asylsuchende Menschen ein Brandanschlag verübt werde.

Kritik an Luger gab es von der KPÖ Oberösterreich: "Auf einen Brandanschlag, der sich klar gegen flüchtende Menschen und ihre Anwesenheit bei uns richtet, mit einer Forderung nach weniger Asylunterkünften in der eigenen Gemeinde und das Wechseln von politischen Kleingeld mit dem Land zu antworten, ist das völlig falsche Signal und gibt indirekt den Tätern recht", hieß es in der Aussendung. (APA, red, 5.3.2023)