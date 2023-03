Am 6. März 1993 ging RTL2 um 6.09 Uhr auf Sendung. Foto: RTL2

München – "Big Brother" und "Berlin – Tag & Nacht": Der für seine Realityformate bekannte Fernsehsender RTL2 hat Geburtstag. Am Montag wird der Kanal 30 Jahre alt: Am 6. März 1993 war RTL2 um 6.09 Uhr auf Sendung gegangen. Geschäftsführer Andreas Bartl nennt ihn in einer Mitteilung einen "Taktgeber, der niemanden kalt lässt und die Branche immer wieder voranbringt".

Pionierarbeit geleistet

Einer der Gratulanten aus der Medienbranche ist der Direktor der zuständigen Medienanstalt Hessen, Prof. Murad Erdemir. Er würdigte, RTL2 habe mit Formaten wie "Big Brother" Pionierarbeit geleistet und mit Dokusoaps wie "Berlin – Tag & Nacht" und "Die Geissens" TV-Trends gesetzt. "RTL2ist ein unverzichtbares Enfant terrible im bundesweiten Konzert der privaten TV-Sender. Ich wünsche mir sehr, dass das so bleibt."

Zum Geburtstag warten am Montag TV-Klassiker auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Es kommt unter anderem zu einem Wiedersehen mit Kader Loth und Nadine aus "Frauentausch". Fans des "Trödeltrupps" dürfen sich auf den legendären Porsche-Fund freuen. Und am Abend flimmern zwei neue Folgen "Die Geissens" ab 20.15 Uhr über die Mattscheibe. (APA, 5.3.2023)