Nächste Woche kehrt der 96-Jährige zurück, um für die BBC eine neue Naturserie auf britischem Boden zu präsentieren. Foto: AFP/CHRIS J RATCLIFFE

Mit seinen Dokumentationen setzt der Naturkundler und Präsentator David Attenborough seit Jahren für Maßstäbe bei Naturdokumentationen. Nächste Woche kehrt der 96-Jährige zurück, um eine neue Serie auf britischem Boden zu präsentieren. Es ist dies Attenboroughs erste Serie über britische Naturgeschichte. Es könnte auch die letzte sein, in der die TV-Legende Zuschauerinnen und Zuschauer selbst an den Plätzen der Dokumentation führt.

Die fünfteilige BBC One-Serie "Wild Isles" soll einen Meilenstein für naturkundliche Dokumentationen in Großbritannien und Irland sein, berichtet der "Guardian". Von Orcas, die vor den Shetlands auf Robbenjagd gehen, bis hin zu Attenborough selbst in einem Londoner Park – zum ersten Mal werden die britischen Inseln mit der gleichen Aufmerksamkeit behandelt wie die global ausgerichteten Vorgängerserien "Blue Planet", "Planet Earth" und "Frozen Planet".

Einzigartige Perspektive

Die Produzenten der Sendung, die Attenborough liebevoll "SDA" nennen, sagten, Attenborough habe von Anfang an zugestimmt, "Wild Isles" zu erzählen und sei später gebeten worden, die Sendung zu moderieren. "Wir waren der Meinung, dass er aufgrund seines Alters eine einzigartige Perspektive darauf hat, wie sich die britische Landschaft im Laufe seines Lebens verändert hat", sagte Serienproduzent Alastair Fothergill, der seit 35 Jahren mit Attenborough zusammenarbeitet.

Die BBC-Dokumentationen mit Attenborough entstehen mit maximalem Aufwand und gelten als das Beste, was es am Markt der Naturfilme gibt. Am Ende der Serie wird ein Begleitprogramm auf iPlayer ausgestrahlt, "Saving Our Wild Isles", konzentriert sich auf Menschen, die sich an Ort und Stelle für den Schutz der Natur und die Erweiterung des Zugangs einsetzen. Das Programm soll den Briten die Schönheit der Natur vor ihrer Haustüre zeigen und ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit anregen. (red, 5.3.2023)