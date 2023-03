Das Mädchen war am Samstag leblos in einem Becken entdeckt worden und verstarb am Sonntag im Krankenhaus

Thermenpersonal und ein anwesender Arzt leisteten Erste Hilfe. Foto: imago / Panthermedia / Spitzi-Foto

Lutzmannsburg – Nach einem Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) ist ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind war laut Polizeiangaben Samstagmittag in einem unbeaufsichtigten Moment in das sogenannte Wildbach-Becken gesprungen. Nach der Rettung und einer Reanimation wurde die junge Wienerin in die Klinik Donaustadt in die Bundeshauptstadt geflogen, wo sie Sonntagmittag starb.

Laut Landespolizeidirektion Burgenland ereignete sich der Vorfall in der Sonnentherme am Samstag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr. Dazu, von wem die Fünfjährige in der Therme begleitet worden war, konnte die Exekutive auf Anfrage keine Angaben machen. Ein Badegast wurde jedenfalls auf das leblos treibende Kind aufmerksam und zog es aus dem Wasser.

Reanimation erfolglos

Der Bademeister habe den Notarzt verständigt, teilte ein Sprecher der Sonnentherme Lutzmannsburg dem ORF Burgenland mit. Gemeinsam mit einem zufällig anwesenden Arzt leisteten Angestellte Erste Hilfe. Nach Angaben der Polizei wurden auch Reanimationsmaßnahmen durchgeführt.

"Christophorus 16" flog das Kind in die Klinik Donaustadt. Dort starb es am Sonntag gegen 12.30 Uhr. Die Sonnentherme kooperiere mit den Behörden und habe Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt, wurde indes vom Thermen-Sprecher betont. (red, 5.3.2023)