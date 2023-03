Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Serienevent Regisseurin Eder über Kritik an "Der Schwarm": "Okay, da ist jemand wütend "Die Regisseurin Barbara Eder antwortet auf Kritik von Frank Schätzing an der Verfilmung seines Bestsellers "Der Schwarm". Die 40 Millionen Euro teure Serie startet am Montag mit zwei Folgen auf ORF 1

Quoten 765.000 schauten am Freitag "Dancing Stars" auf ORF1 Bei den 12- bis 29-Jährigen erzielte die Tanzshow 30 Prozent Marktanteil

ORF Promis, Blut und Pannen zum Auftakt der 15. Staffel "Dancing Stars" Im Rahmen der "Schonfrist" beim Eintanzen musste kein Paar die Show verlassen. Ein verlorener Schuh und ein verrutschter Ohrring sorgten für kleinere Pannen

TV-Tagebuch "Tatort" mit Boerne und Thiel über Influencerinnen: Magic Mom mit Macken Sie necken einander zwar phasenweise in bester Manier, aber einige der "Witzchen" über den queeren Assistenten sind so peinlich wie ein Kalauer im Karneval

Forum zum Sonntagskrimi Boerne und Thiel bei Influencern: Wie sehen Sie den "Tatort" aus Münster? In der Folge "Magic Mom" bekommen es die Kult-Ermittler am Sonntag um 20.15 auf ORF2 und ARD mit einem rätselhaften Mord in der Szene der "Momfluencerinnen" zu tun

Gemeinsam fernschauen Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Wohin steuert die SPÖ? Die Politdiskussion startet bei Claudia Reiterer um 22.20 Uhr auf ORF2

Natur BBC startet neue Serie mit David Attenborough Die fünfteilige BBC-One-Serie "Wild Isles" zeigt Naturschätze Großbritanniens, präsentiert von der 96-jährigen Naturfilm-Legende

Sendergeburtstag "Big Brother"-Sender RTL2 wird 30 Sender leistete nach Expertenmeinung Pionierarbeit und setzte TV-Trends

Politserie "Arte"-Serie über die Entführung von Aldo Moro Sechsteiler "Und draußen die Nacht" am 15. und 16. März

TV-Tipps Spider-Man: Far from Home, Wahl in Kärnten, Star Trek: Beyond Rudolf Nurejew, James Bond 007: Casino Royale, Im Zentrum, Twist: Guerilla Girls

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Sonntagabend!