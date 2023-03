Widerstandskämpferin Mathilde (Simone Signoret) plant eine Befreiungsaktion – "Armee im Schatten", 20.15 Uhr, Arte Foto: Raymond Voinquel

19.40 REPORTAGE

Re: Notruf Tel Aviv – Im Einsatz sind alle gleich Wenn in Tel Aviv ein Notfall in ihrer Nähe gemeldet wird, erfahren die über 25.000 bezahlten und fast 30.000 freiwilligen Helferinnen und Helfer über eine App davon. So kann oft nach wenigen Minuten Hilfe bei den Patientinnen oder Patienten sein. Bis 20.15, Arte

20.15 ERMITTLERINNEN

Taffe Mädels (The Heat, USA 2013, Paul Feig) Sandra Bullock und Melissa McCarthy mischen die Bostoner Unterwelt auf. Bullock spielt eine ehrgeizige und einzelgängerische FBI-Agentin. Ihre Kollegin von der Bostoner Polizei ist da von ganz anderer Art, direkt, agil und an Karriere uninteressiert. Bis 22.35, ATV

20.15 THEMENMONTAG

Die Verkaufstricks beim Discounter Vier Ex-Mitarbeiter von Lidl erzählen über versteckte Fallen und warnen vor scheinbaren Schnäppchen. Um 21.05 folgt Die Wahrheit über unsere Landwirtschaft – Von Geldgier, Investoren und Getreide, ab 21.55 ist der Ökochecker in Sachen Fleisch, Obst, Verpackung und Küche und Lebensmittel im Einsatz. Bis 23.35, ORF 3

20.15 WIDERSTAND

Armee im Schatten (L’Armée des ombres, F1969, Jean-Pierre Melville)"Distanzierte, sachliche und unpathetische Schilderung der zermürbenden und selbstzerstörerischen Aktionen einer französischen Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg", urteilt das Lexikon des internationalen Films. Mit Simone Signoret, Lino Ventura. Bis 22.35, Arte

22.25 DOKUMENTATION

Im Ring Der Film von André Hörmann zeigt das unsichere, manchmal auch gefährliche Leben in der South Side von Chicago aus der Perspektive von Destyne Jr. und Kenny Jr., zwei jungen talentierten Boxern, und den Vätern, die sie trainieren. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Neues Buch über Anna Neumann von Wasserleonburg. / Protestbewegung in Afghanistan und im Iran. / Georg Baselitz in Nackte Meister im Dialog mit den Alten Meistern des KHM. Um 23.15 folgt das Porträt Peter Weibel – Mein Leben. Bis 0.00, ORF 2