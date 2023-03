Zoran Barisic (Rapid-Trainer): "Das nötige Quäntchen Glück hat gefehlt, das du brauchst in so einem Spiel gegen so einen Gegner. Es gibt die eine oder andere Schlüsselszene, die dafür verantwortlich war, dass wir diese Niederlage einstecken müssen. Das ist natürlich hart zu verdauen im Moment. Grundsätzlich was die Leistung meiner Mannschaft betrifft, muss ich ihr ein Kompliment machen. Wir sind ziemlich früh in Rückstand geraten, haben aber die Köpfe nicht hängen lassen und versucht nach vorne zu spielen. Insgesamt gesehen finde ich, dass wir ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert haben, aber nicht mit dem nötigen Glück auf unserer Seite."

Matthias Jaissle (Salzburg-Coach): "Dass du nicht immer 100 Prozent auf den Platz bringst, ist klar. Aber in Summe fand ich es spielerisch sehr gut heute über weite Strecken, auch in der ersten Halbzeit. Wir haben es vielleicht hier und da versäumt, vor allem im letzten Drittel die nötige Konsequenz an den Tag zu legen, aber ich bin zufrieden."

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): "Es ist ein schöner Tag geworden am Ende. Das freut mich sehr, dass ich mit einem Assist heute beim Sieg beitragen habe können. Es hat Spaß gemacht."

Benjamin Sesko (Dreifach-Torschütze der Salzburger): "Speziell in diesem Stadion ist es natürlich umso schöner, da fast alle Fans gegen mich waren. So fühlt sich das für mich noch spezieller an, dass ich dem Team zum Sieg verhelfen konnte."

Ticker-Nachlese

Salzburg gewinnt 4:2 gegen Rapid

