Die Klopp-Elf wies die mit großen Ambitionen nach Liverpool gekommenen Red Devils klar in die Schranken

7:0 gegen Manchester United. Diesen Sonntag wird man in Liverpool so schnell nicht vergessen. Foto: REUTERS/Carl Recine

Mit einem historischen Kantersieg im North West Derby hat der Deutsche Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool die Aufholjagd im Rennen um die Champions-League-Plätze eindrucksvoll fortgesetzt. Die Reds spielten sich beim 7:0 (1:0) im Duell mit dem Rekordmeister Manchester United in einen Rausch und liegen in der englischen Premier League nur noch drei Punkte hinter Rang vier, der zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Der niederländische WM-Star Cody Gakpo (43.) brachte die Gastgeber an der Anfield Road in Führung, als gerade United seine stärkste Phase hatte. Darwin Nunez (47.) und erneut Gakpo (50.) sorgten mit einem Doppelschlag kurz nach Wiederbeginn für die Entscheidung. Mohamed Salah (66./83.), Nunez (75.) und Roberto Firmino (88.) legten noch drei weitere Tore gegen den Tabellendritten nach und sorgten für den höchsten Sieg in diesem prestigeträchtigen Duell. Marcel Sabitzer war für ManUnited mit dabei, er wurde in der 77. Minute für Casemiro eingewechselt.

13 von 15 möglichen Punkten

Liverpool holte 13 von 15 möglichen Punkten in den letzten fünf Spielen. In den nationalen Pokalwettbewerben ist die Mannschaft von Teammanager Klopp bereits früh ausgeschieden, in der Champions League droht nach der 2:5-Heimpleite im Hinspiel gegen Real Madrid das Aus im Achtelfinale.

Im Titelrennen kommt der Meister Manchester City nicht näher an seinen Widersacher FC Arsenal heran. Während die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen Newcastle United gewann, kamen die Londoner zu Hause gegen den AFC Bournemouth aus dem Tabellenkeller zu einem glücklichen 3:2 (0:1). Das Siegtor durch Reiss Nelson fiel in der achten Minute der Nachspielzeit.

Es bleibt somit beim Fünf-Punkte-Vorsprung für Arsenal vor dem Titelverteidiger. Der FC Chelsea kam gegen Leeds United außerdem zu einem 1:0 (0:0). Wesley Fofana (53.) schoss die Londoner zum Dreier.

Philip Billing hatte Arsenal mit einem Blitztor in der ersten Minute für Bournemouth geschockt, Marcos Senesi (57.) erhöhte gar auf 2:0. Aber Arsenal kam durch Thomas Partey (62.) und Ben White (70.) zum Ausgleich. Phil Foden (15.) schoss das Führungstor für ManCity, Bernardo Silva (67.) erzielte den Endstand. (sid, 5.3.2023)