Ein Treffer von Gianluca Mancini genügte Roma. Foto: APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Rom – Die AS Roma hat den Sonntagsschlager gegen Juventus Turin in der italienischen Fußball-Serie-A gewonnen. Durch ein Tor von Gianluca Mancini (53.) behielten die Römer in der 25. Runde im heimischen Olympiastadion mit 1:0 die Oberhand. Das Team von Trainer Jose Mourinho, das Salzburg vor zehn Tagen aus der Europa League geworfen hatte, bleibt damit mittendrin im Kampf um die Champions-League-Plätze. Inter Mailand besiegte indes Lecce mit 2:0 und holte sich Rang zwei zurück.

Henrikh Mkhitaryan (29.) und Lautaro Martinez (53.) bewerkstelligten den standesgemäßen Sieg der Lombarden gegen die Süditaliener. Auf Leader SSC Napoli schrumpfte der Rückstand von Inter auf 15 Zähler. Drei Zähler hinter den Mailändern liegt nun die Roma, die durch den Sieg über Juve auf Rang vier vorstieß.

Bizarrer Kurzauftritt von Moise Kean

Die Aufholjagd der Turiner erhielt hingegen einen Dämpfer, nach zuletzt vier Siegen setzte es nun für den Tabellen-Siebenten eine Niederlage. Zwölf Punkte fehlen auf einen Top-4-Platz. Moise Kean hatte einen rekordverdächtigen Kurzauftritt bei Juventus. Der 23-jährige Stürmer wurde in der 89. Minute eingewechselt und sah nur wenige Momente später nach einem Tritt gegen Mancini Rot (90.). (APA, 5.3.2023)