[Livebericht am Tag nach der Kärnten-Wahl] Peter Kaiser übernimmt nach Kärnten-Wahl Verantwortung, denkt aber nicht an Rücktritt

Wählerströme: Wo die SPÖ-Wähler in Kärnten geblieben sind

TV-Tagebuch zu "Im Zentrum": Auf der Suche nach den inhaltlichen Themen der SPÖ – und der Schuld der Medien

Was die Kärnten-Schlappe für Rendi-Wagner bedeutet

[Kommentar der anderen] Neutralität ja, aber engagiert!

[Recht] Kommt die OMV aus den Verträgen mit Russland wirklich nicht raus?

[Frauentag] Wenn mehr Emanzipation neuen Hass schürt

[Wissenschaft] Was eine in Bernstein eingeschlossene Eidechse über die Kreidezeit verrät

[Wetter] Mit einem Tiefzentrum über Norditalien überwiegen in ganz Österreich dichte Wolken und besonders im Süden und Südosten ist zeitweise mit etwas Regen oder Schneefall zu rechnen. Die Schneefallgrenze bewegt sich anfangs zwischen tiefen Lagen und rund 600m Seehöhe, steigt aber tagsüber meist gegen 1000m. Überall sonst bleibt es meist niederschlagsfrei, die Sonne zeigt sich aber dennoch kaum. Lediglich im Westen lockert es am Nachmittag stellenweise etwas auf. Der Wind weht schwach aus uneinheitlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 3 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 8 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Europäischer Tag der Logopädie.