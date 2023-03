Ein fünfjähriges Mädchen starb am Sonntag nach einem Badeunfall in einer Therme. Ein Einzelfall ist sie nicht, wie Zahlen zeigen. Wie können solche tragischen Fälle verhindert werden?

Das Mädchen konnte trotz Reanimationsversuchen und Einlieferung in die Klinik Donaustadt nicht mehr gerettet werden – die Ermittlungen laufen. (Symbolbild) Foto: www.corn.at Heribert CORN

Für kurze Zeit den Winter vergessen und im Becken planschen: Die Thermen gehören in diesen kalten Monaten wohl zu den beliebtesten Ausflugszielen für Familien. Ungefährlich sind diese Orte aber nicht, wie ein bedrückender Unfall am Sonntag gezeigt hat: Ein Besuch in der Sonnentherme Lutzmannsburg im Burgenland endete für ein fünfjähriges Mädchen aus Wien tödlich. Sie war unbeaufsichtigt in ein Wildbach-Becken gesprungen. Gegen den Vater wurden nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Vater war offenbar nicht vor Ort

Das Mädchen soll sich zwar laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt in der Obhut des Vaters befunden haben, als sich der Unfall Samstagmittag ereignete, dürfte dieser aber nicht in dessen Nähe gewesen sein. Warum, ist noch unklar. Ein Badegast habe das leblos treibende Kind im Becken entdeckt und aus dem Wasser herausgezogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Darauf habe der Bademeister den Notarzt verständigt und gemeinsam mit dem Personal und einem Arzt, der auch Badegast war, Erste Hilfe geleistet. Laut Polizei wurde mehrmals versucht, das Mädchen zu reanimieren.

Doch es dürfte zu spät gewesen sein: Trotz Einlieferung in die Klinik Donaustadt verstarb das Mädchen am Sonntag. Um den genauen Unfallhergang zu klären, wird nun unter anderem die Videoaufnahme der Therme herangezogen. Auch die Obduktion des Mädchens wurde angeordnet.

Badeunfälle häufigste Todesursache

Was wie ein tragischer Einzelfall anmutet, ist in Österreich keine Seltenheit: Ertrinken ist hierzulande die zweithäufigste tödliche Unfallursache bei Kindern – nach Verkehrsunfällen. Im vergangenen Jahr kamen laut Statistik Austria fünf Kinder im Wasser ums Leben, die Jahre zuvor ertranken durchschnittlich drei. Am häufigsten passieren die Unfälle dabei daheim, erst danach folgen öffentliche Freibäder, Hallenbäder oder Badeseen.

Meist ist es dabei nur ein kurzer Moment, in dem der Spaß im Wasser lebensgefährlich werden kann. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) reicht eine Minute aus – also etwa die Dauer eines kurzen Telefonats –, damit ein Kind im Wasser das Bewusstsein verliert. Nach fünf Minuten kann der Sauerstoffmangel bereits zum Tod führen.

Wie kann dies aber unbemerkt geschehen? Entgegen der landläufigen Annahme, Kinder würden beim Ertrinken um sich schlagen, strampeln oder schreien, handelt es sich bei den Allerkleinsten um einen stillen Tod. Sie verfallen in eine Art Schockstarre und ertrinken lautlos. Gerade Kinder bis drei Jahre können den Kopf nicht aus dem Wasser heben, selbst wenn die Wassertiefe zehn Zentimeter oder weniger beträgt.

Kinder immer im Blick behalten

Gerade bei Kleinkindern gelte deshalb: "Sie müssen immer in unmittelbarer Griffweite, also maximal eine Armlänge entfernt, beaufsichtigt werden", sagt Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit beim KFV, zum STANDARD. Wichtig sei hier auch, die Aufsichtsperson klar zu definieren und sich dabei mit klarer Verständigung abzuwechseln. Auch bei Kindern über fünf Jahren sei die Gefahr groß: Oft würden Eltern die Schwimmfähigkeiten des Nachwuchses nämlich überschätzen. Auch ältere Kinder sollten im Wasser beaufsichtigt werden – selbst wenn diese schon schwimmen können. (Elisa Tomaselli, 6.3.2023)