Dichterin Anja Utler rückt den Körper als Medium der Sprache ins Zentrum. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Der alle zwei Jahre vergebene Ernst-Jandl-Lyrikpreis geht 2023 an die deutsche Dichterin, Essayistin und Übersetzerin Anja Utler.



Die 1973 in Schwandorf Geborene sei eine Vertreterin des "performativen Turns in der Lyrik", so die Jury, der Hanna Engelmeier, Paul Jandl, Thomas Poiss, Monika Rinck und Ferdinand Schmatz angehörten. Weiter in der Jury-Begründung heißt es: "Bereits im frühen Gedichtband "münden – entzüngeln" (2004) rückt Utler [...] den Körper als Medium der Sprache ins Zentrum. Utlers eingehende Beschäftigung mit Techniken des Sprechens zeigt sich zudem in ihrer eigenen avancierten Vortragspraxis, die die Lesung als eigenständige Kulturtechnik ernstnimmt".

Existenzielles

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) würdigte Anja Utler als Autorin, "die in ihren Themen und Stoffen ganz und gar gegenwärtig ist und in der Tradition der modernen Lyrik schreibt und es versteht, in ihrer literarischen Arbeit an die Anfänge der Dichtung zu erinnern, an Klang, Rhythmus und Gesang, an die große Sprach- und Sprechkunst des Gedichts, in der es immer auch um Existenzielles geht".

Der Ernst-Jandl-Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am Samstag, dem 24. Juni 2023, im Rahmen der Ernst-Jandl-Lyriktage verliehen, die von 23. bis 25. Juni in Neuberg an der Mürz/Steiermark stattfinden werden. (APA, 6.3.2023)