Enrique Llopis kam in Istanbul zu Sturz. Foto: IMAGO/FREDRIK SANDBERG /TT

Istanbul – Nach dem großen Schreck können die Familie und die Fans des spanischen Hürdenläufers Enrique Llopis aufatmen: Dem am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaften in Istanbul schwer gestürzten 22-Jährigen geht es gut. "Es ist alles in Ordnung. Alle Tests sind gut verlaufen", sagte Llopis im Krankenbett auf einem vom spanischen Leichtathletik-Verband am späten Sonntagabend auf Twitter geposteten Video. "Jetzt muss ich mich erholen und fertig."

Beim Finale über 60 Meter Hürden war der Spanier am Sonntag zu Fall gekommen und anschließend bewegungslos auf dem Hallenboden liegen geblieben. Bei der Versorgung durch die Mediziner wurde Llopis mit großen Tüchern vor Blicken geschützt, was die Sorgen zusätzlich verstärkt hatte. Nach der Behandlung wurde der Sportler auf einer Trage aus der Halle gebracht. (APA, 6.3.2023)