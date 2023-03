Am 16. März 2023 geht eine neue Initiative an den Start, die Menschen weg von Netflix und Co und zurück in die heimischen Kinos locken soll: das "Nonstop-Abo". Dabei handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von 18 Kinos in Wien, Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich, Salzburg und der Steiermark, die um einen Fixbetrag von 22 Euro die Möglichkeit anbieten, eine unbegrenzte Anzahl von Filmen pro Monat in jedem teilnehmenden Kino anzusehen.

Eine Kino-Flatrate ermöglicht regelmäßig günstigen Kinogenuss. Foto: Getty Images/Edwin Tan

Kino-Abo: Wer mitwirkt – und was geboten wird

Unter den Mitwirkenden befinden sich diverse Spielstätten abseits großer Blockbuster-Ketten, etwa auch kleinere Programmkinos. In Wien, das mit zehn Kinos dabei das größte Angebot unter den inkludierten Bundesländern bietet, beteiligen sich etwa das Gartenbaukino, das Burg-Kino, das Admiral-Kino und das Votiv-Kino an der Aktion.

Zielgruppe der Aktion scheinen vorwiegend Cineastinnen und Cineasten zu sein, die gerne eher anspruchsvolle Filme in Originalfassung sehen. Freilich sollte man sich als Interessentin oder Interessent in erster Linie überlegen, wie oft man realistischerweise pro Monat ins Kino geht – und ob diese Gewohnheit auch unverändert so beibehalten wird, etwa auch in der wärmeren Jahreszeit. Denn die Mindestbindung beträgt beim "Nonstop"-Abo zwischen vier und acht Kalendermonaten, bei einer Kündigungsfrist von einem Monat.

