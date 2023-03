"Ja, die Lampenschirme muss ich noch aufhängen!" Diese Worte fielen vor mehr als zehn Jahren, und ein Blick an die Decke zeigt, dass so ein Satz dauerhaft Gültigkeit besitzen kann. Es ist aber auch wirklich nicht einfach, schöne Lampenschirme zu finden, die nicht gleich eine Monatsmiete und mehr kosten. Dann doch lieber das minimalistische Design.

Trostlos oder Purismus: Mit der Zeit gewöhnt man sich auch an diesen Anblick – oder? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/makasana

Fehlende Lampenschirme gehören wohl zu den klassischen Provisorien, die sich schon recht lange halten können. Aber vieles, das eine gewisse handwerkliche Begabung voraussetzt, zögert man bei der Installation, dem Aufbau oder der Montage hinaus. So steht der Spiegel im Badezimmer immer noch am Waschbecken und macht beim Zähneputzen oder Schminken wahre Verrenkungskünste erforderlich. Ebenso liegt die Sichtschutzfolie für das Badezimmerfenster schon ewig gleich daneben – viel einfacher war es, mit einem Karton mögliche neugierige Blicke von außen abzuschirmen. Und selbst der Kleiderkasten ist noch immer nicht zur Gänze aufgebaut, der obligatorische Sessel tut's auch.

Und auch wenn man alles schön am richtigen Platz montiert hat, gibt es immer wieder Orte, wo man ob seiner Körpergröße nicht gut hingelangt. So befindet sich der Griff vom obersten Küchenkastl, in dem die Süßigkeiten aufbewahrt werden, zwar außerhalb der Kinderhände-Reichweite, doch auch man selbst bräuchte ein Stockerl, um es zu erreichen. Aber der Stiel des Besens, der immer gleich daneben aufbewahrt wird, tut hier auch zuverlässig seinen Dienst – und das schon seit vielen Jahren. Da braucht es gar keine andere Lösung, wie zum Beispiel das Versetzen des Griffs.

Welche Wohnprovisorien halten sich bei Ihnen schon recht lange?

Was war der ursprüngliche Plan und wann haben Sie diesen begraben? Und was geht Ihnen beim Blick an die Zimmerdecke mit der Glühbirnenfassung durch den Kopf? Berichten Sie im Forum von Ihren kleineren oder auch größeren Baustellen in Ihrem Zuhause! (Judith Wohlgemuth, 7.3.2023)