Sie sollen dank intelligenter und vernetzter Planung schneller von A nach B kommen, damit Lärm und Umweltschäden reduzieren. Aber vor allem sollen sie mit wortwörtlich übermenschlicher Reaktionszeit und dem Ausschließen menschlicher Fehler auch Unfälle vermeiden. Das ist, stark idealisiert, die Zukunft des Verkehrs mit selbstfahrenden Autos.

Bis diese technischen Möglichkeiten realisiert sind, dürfte noch das eine oder andere Jahrzehnt vergehen. Freilich machen sich die Autohersteller aber auch Gedanken darüber, was diese Wende für sie bringen könnte. Eine Antwort darauf ist: mehr Kontrolle. Jedenfalls wenn man nach einem neuen Patent von Ford geht. Dort hat man sich allerlei Maßnahmen für Fahrer überlegt, die beim Abzahlen ihres Autos säumig werden, berichtet "The Verge".

Nachrichten, Geofencing, Selbstabschleppung

Nachvollziehbar ist dabei wohl noch der Versand von Nachrichten an Fahrerin oder Fahrer oder deren Anzeige im Fahrzeug selbst. Die nächste Eskalationsstufe ist laut der Ideenschrift dann die Deaktivierung verschiedener Funktionen, etwa der Klimaanlage. Zum Arsenal gehört auch das Einschränken der Nutzungszeiten und des Fahrgebiets, etwa um die Verwendung des Autos auf den Arbeitsweg zu reduzieren und private Fortbewegung bis damit zur Erfüllung des Zahlungsplans zu verhindern.

Angedacht ist aber auch das Aussperren von Besitzerin oder Besitzer. Zu guter Letzt könnte deren Eigentum auch gleich autonom Reißaus nehmen und sich selbst zum Abschlepphof fahren. Bei einer Unterschreitung eines gewissen Marktschätzwerts könnte es stattdessen auch eine Verschrottungsanlage ansteuern.

Ford wiegelt ab

In den USA ist bereits eine Vorstufe dieser Entwicklung zu sehen. In manchen Bundesstaaten können Schuldeneintreiber Autos bereits nach kurzzeitigem Zahlungsverzug abschleppen ("reposession"), ohne dass der Fahrer darüber vorab in Kenntnis gesetzt werden muss. Bei Fahrzeugen, deren Finanzierung über einen als riskant bewerteten Kredit ("subprime loan") läuft, werden diese häufig mit Geräten versehen, die eine Fernabschaltung im Fall von Zahlungsausfällen ermöglichen.

Nachdem das Patent vor wenigen Tagen begann, seine Kreise durch US-Medien zu ziehen, meldete sich Ford zu Wort. Man habe keine Pläne, das patentierte System auch zum Einsatz zu bringen, heißt es seitens des Konzerns. "Wir übermitteln Patente zu neuen Erfindungen im Rahmen unserer normalen Geschäftstätigkeiten, aber diese stellen nicht unbedingt einen Hinweis auf neue Geschäftsfelder oder Produkte dar." (gpi, 6.3.2023)