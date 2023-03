Macht gemeinsame Sache mit dem Puls 4-Frühstücksfernsehen "Café Puls": Thomas Brezina. Foto: APA/EVA MANHART

Wien – Das Puls 4-Frühstücksfernsehen "Café Puls" und Thomas Brezina starten das Buchprojekt "Geschichten über Zuversicht". Dabei bastelt der Erfolgsautor einen Sammelband aus Geschichten und Erzählungen, die ab sofort und bis 2. April von Zuseherinnen und Zusehern unter www.puls4.com/zuversicht eingesandt werden können.

"Die besten Geschichten schreibt das Leben. Jeder hat irgendwann etwas erlebt, das in einer traurigen oder schwierigen Situation Zuversicht gegeben hat", wurde Brezina in einer Aussendung zitiert. Der Vielschreiber wählt aus allen Einsendungen inspirierende Geschichten und Ideen aus und erzählt sie in seinem Stil.

Erscheinen soll das fertige Buch im Herbst. Wer noch Tipps und Tricks rund um das Thema Schreiben und Geschichten erzählen benötigt, bekommt sie derzeit bei "Café Puls" (montags bis freitags ab 5.30 Uhr bei Puls 4 und via Streamingapp Zappn), wo Brezina dieser Tage zu diesem Thema spricht. (APA, 6.3.2023)