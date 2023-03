Von München aus soll es in Zukunft ganz schnell mit dem Zug nach Mailand und auch Rom gehen. Schneller als mit dem Auto jedenfalls (Symbolbild). Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Die Renaissance der europäischen Eisenbahn schreitet flott voran. Schon wieder gibt es eine aktuelle Meldung über ein spannendes Projekt. Dieses Mal geht es um den Ausbau der Bahnverbindung zwischen München und Mailand. Sie soll zu einer Hochgeschwindigkeitsstrecke werden.

Denn bisher ist es so, dass man von der bayerischen Hauptstadt bis in die norditalienische Metropole mit dem Zug über sieben Stunden braucht. Da ist man mit dem Auto tatsächlich schneller. Genau das soll sich bald ändern: Ein gemeinsames Projekt der italienischen Ferrovie dello Stato Italiane und der Deutschen Bahn hat eine neue direkte Zugverbindung zwischen München und Mailand angekündigt. Aber das ist noch nicht alles: Auch eine direkte Zugverbindung von München in die italienische Hauptstadt Rom ist in Planung. Die beiden neuen Strecken sollen 2026 in Betrieb gehen.

Berlin–Rom kommt möglicherweise

Das Projekt wird von der Europäischen Kommission unterstützt und könnte sogar von München bis nach Berlin verlängert werden – und damit einen Großteil des europäischen Kontinents durchqueren. Die Verbindung auf der Strecke Rom–München wird in Florenz, Bologna, Verona, Rovereto, Trient, Bozen, am Brenner und in Innsbruck halten. Auf der Strecke Mailand–München sind die Stationen Brescia, Verona, Bozen, Brenner und Innsbruck vorgesehen. Damit wären mehrere der größten und schönsten Städte Europas bald über eine direkte Zugverbindung verbunden. (red, 6.3.2023)