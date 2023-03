Steigt bei "Dancing Stars" aus gesundheitlichen Gründen aus: Karina Sarkissova. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Einen frühzeitigen Abgang gibt es in der "Dancing Stars"-Kandidatenriege: Der ehemaligen Jurorin und diesjährigen Kandidatin Karina Sarkissova ist die Teilnahme an dem ORF-1-Tanzevent aus gesundheitlichen Gründen und auf ärztliche Empfehlung hin nicht weiter möglich, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Der ORF versuche nun, mit dem Lizenzgeber BBC eine regelkonforme Lösung hinsichtlich des weiteren Show-Verlaufs zu finden. Beim Show-Auftakt am vergangenen Freitag zeigte Sarkissova gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Dimitar Stefanin einen Quickstep zu "Diamonds Are a Girl's Best Friend" und erhielt dafür 20 Jury-Punkte.

Die nächste Ausgabe von "Dancing Stars" steht am Freitag, dem 10. März, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 auf dem Programm. (red, 6.3.2023)