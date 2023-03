Nach neun Jahren veröffentlicht der österreichische Bestsellerautor einen neuen Roman: In "Die spürst du nicht" treffen zwei Bobo-Familien auf Flüchtlinge aus Somalia

Wenige Autoren verkaufen in Österreich mehr Bücher als er: Seitdem Daniel Glattauer mit "Gut gegen Nordwind" 2006 einen Bestseller landete, genießen seine heiteren Beziehungsgeschichten Kultstatus. Glattauers neuer Roman zeigt jetzt eine neue, politischere Seite des früheren STANDARD-Journalisten: In "Die spürst du nicht" (Zsolnay) treffen zwei Bobo-Familien auf eine somalische Flüchtlingsfamilie. Mit viel Ironie beleuchtet Glattauer die Scheinheiligkeit eines Milieus, das am liebsten mit dem Zeigefinger auf andere zeigt. STANDARD-Kulturchef Stephan Hilpold traf den Bestsellerautor im Wiener Literaturhaus zum Gespräch über Grünen-Politiker, Flüchtlingsgeschichten und Kampfposter. Der Roman erscheint kommenden Montag.