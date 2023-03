EMINEM

Eminem besitzt ein Streetfood-Lokal. Foto: Evan Agostini / Invision / AP

Lokal: Mom’s Spaghetti

Ort: Detroit

Küche: Italienisch

Preiskategorie: Hauptspeisen (HS) um 9–14 $

Google-Bewertung: 4,4 von 5

Das Lokal in der Heimatstadt des Rappers Eminem nach einer Textstelle aus seinem Oscar-prämierten Song Lose Yourself benannt. Das Angebot im Streetfood-Lokal ist ziemlich überschaubar: Auf der Speisekarte stehen Spaghetti und Sandwiches, jeweils in drei Variationen. Eine davon ist Pasta in Tomatensauce zwischen zwei Toastbrotscheiben.

LADY GAGA

Lady Gaga stieg ins Lokal ihrer Eltern ein. Foto: APA / AFP / Tolga Akmen

Lokal: Joanne Trattoria

Ort: New York City

Küche: Italienisch

Preiskategorie: HS um 17–50 $

Google-Bewertung: 4,2 von 5

Gastrofamilie made in Hollywood? Ein bisserl. Lady Gaga stieg 2010 in das Lokal ihrer Eltern, Joe und Cynthia Germanotta, ein. Die beiden haben italienische Vorfahren, was die Küche erklärt: Spaghetti mit Fleischbällchen, Gnocchi mit Trüffelsauce, aber auch Fleischgerichte werden aufgetischt. Für den Durst serviert man spezielle Lady-Gaga-Weine, eh klar.

BAD BUNNY

Musiker Bad Bunny hat sein Lokal erst vor kurzem eröffnet. Foto: AFP / Kevin Mazur

Lokal: Gekko

Ort: Miami

Küche: Steak & Sushi

Preiskategorie: HS um 29–1200 $

Google-Bewertung: 3,5 von 5

Erst im August eröffnete der puerto-ricanische Musiker Bad Bunny sein Restaurant Gekko in Miami, Florida. Es versteht sich als japanisch inspiriertes Steakhouse und bietet Maki, Nigiri und ganz viel Steak an. Die Spezialität des Hauses ist Fleisch aus Nippon: Da können Gäste mit sehr locker sitzendem Geldbörserl schon mal 1200 Dollar für ein Ribeye-Steak ausgeben.

SUSAN SARANDON

In Susan Sarandons Lokalen kann man auch Tischtennis spielen. Foto: AFP / Amy Sussman

Lokal: Spin

Ort: u. a. NYC, LA, Toronto

Küche: Barfood

Preiskategorie: HS um 14–21 $

Google-Bewertung: 4,5 von 5

Eine ganze Kette an Lokalen hat sich Oscarpreisträgerin Susan Sarandon aufgebaut. Bei Spin handelt es sich nicht um klassische Restaurants, sondern um Tischtennislokale, in denen man auch Nachos, Sandwiches und Pizza bekommt. Acht Ping-Pong-Buden gibt es in Nordamerika bereits, die Dubai-Dependance musste wegen der dortigen Alkoholgesetze schließen.

RYAN GOSLING

Schauspieler Ryan Gosling bietet marokkanische Küche an. Foto: EPA / Tolga Akmen

Lokal: Tagine

Ort: Los Angeles

Küche: Marokkanisch

Preiskategorie: HS um 29–82 $

Google-Bewertung: 4,6 von 5

Der marokkanische Küchenchef Ben Benameur versorgte ursprünglich Hollywood-Partys mit seinem Catering. Auf einer war auch Schauspieler Ryan Gosling. Dem sagte das Essen so zu, dass er dem Koch anbot, gemeinsam ein Restaurant aufzumachen. Auf der Karte stehen Gerichte aus dem Schmorgefäß Tajine, aber auch Köfte und zig Couscous-Variationen. (RONDO, Kevin Recher, 11.3.2023)