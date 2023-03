Bibiana Beglau erinnert sich an Begegnungen mit einem Kraken während eines Italienurlaubs. Foto: Rafaela Proell

Muscheln isst Schauspielerin Bibiana Beglau am liebsten pur. Foto: Getty Images

"Meine stärkste kulinarische Erinnerung ist eine Begegnung mit einem Kraken während eines Italienurlaubs. Ich saß auf einem Felsvorsprung und beobachtete das Leben im seichten Wasser unter mir. Neben allerlei Muscheln und Sardinen entdeckte ich einen Kraken, der in einer kleinen Höhle lebte. Diese Tiere sind äußerst intelligent und können im Kontakt mit Menschen teilweise fast zahm werden.

Kontakt mit dem Kraken

So machte ich es mir zur Aufgabe, mit dem Kraken in Kontakt zu kommen. Tagelang kam ich immer wieder an den Felsen zurück, öffnete mit einem mitgebrachten Messer Muscheln und versuchte, das Tier damit zu füttern. Am dritten Tag gelang es mir: Der Kraken fraß mir buchstäblich aus der Hand. Das war ein besonderes und einschneidendes Erlebnis. Denn bei meinen Fütterungsversuchen aß ich auch selbst von den Muscheln.

Noch heute, wenn ich welche serviert bekomme, fühle ich mich an den Felsvorsprung zurückversetzt und erinnere mich an meine Begegnung mit dem Kraken. Restaurantgerichte und selbstgekochte Speisen in Ehren, aber seitdem schmeckt es mir am besten von der Natur direkt in die Hand. Also lohnt es sich vor allem am Meer, immer ein Messer, Zitrone oder Kräuter dabeizuhaben. Man weiß ja nie." (RONDO, Michael Steingruber, 23.3.2023)