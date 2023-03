Der Tote wurde vom Team des Polizeihubschraubers Libelle geborgen.

Foto: APA/EXPA/JFK

Piesendorf / Zell am See – Ein seit rund vier Wochen vermisster Skifahrer aus Tschechien ist am Montag in Piesendorf (Pinzgau) im freien Gelände in einem Graben tot aufgefunden worden. Der 41-Jährige war am 7. Februar mit einigen Wintersportlern auf der Schmittenhöhe in Zell am See unterwegs. Er hatte sich kurz nach Mittag von der Gruppe getrennt und kehrte gegen Abend nicht mehr ins Tal zurück. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus, wie eine Sprecherin auf APA-Anfrage erklärte.

Der Tote wurde vom Team des Polizeihubschraubers Libelle geborgen. Nach dem Mann war mehrmals erfolglos gesucht worden. Zunächst wurde vermutet, dass er nach Hause gefahren war, aber dort war er niemals angekommen. "Wir gehen derzeit davon aus, dass er mit den Skiern ins Gelände gefahren und verunfallt ist", sagte die Polizeisprecherin. (APA, red, 6.3.2023)