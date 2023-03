Auch in Österreich wurden Twitter-Störungen gemeldet

Am Montag, 6. März 2023, beklagten sich tausende Nutzerinnen und Nutzer des Social Networks Twitter über Probleme mit der Plattform. Demnach soll es teils unmöglich gewesen sein, Links zu externen Websites zu öffnen. Informationen des Dienstes Netblocks zufolge war auch Bild- und Videocontent von dem Problem betroffen.

Der Website Dowdetector, dem internationalen Pendant von allestoerungen.at, zufolge haben über 8.000 Menschen entsprechende Probleme gemeldet. Auch in Österreich wurden auf allestoerungen.at Probleme gemeldet.

Das Unternehmen hat reagiert und weist in einem Tweet darauf hin, dass "manche Teile von Twitter nicht so funktionieren, wie man es erwartet". Man habe interne Änderungen vorgenommen, was unbeabsichtigte Konsequenzen gehabt hätte. (Reuters, red, 6.3.2023)