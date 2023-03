Lange Zeit waren Suspendierungen an Volksschulen kaum ein Thema – nun häufen sich die Fälle. Das dürfte nicht nur an einer mutmaßlich gestiegenen Gewaltbereitschaft liegen

An Wiens Pflichtschulen wurden im Schuljahr 2021/22 fast 500 Schulkinder suspendiert – fast jedes fünfte war ein Volksschüler oder eine Volksschülerin. Foto: imago images/Cavan Images

Es ist ein Aufwärtstrend, mit dem sich Schulen nicht rühmen können, aber für den sie meistens wohl auch nichts können: Im letzten Schuljahr sind die Zahlen der Suspendierungen von Schülerinnen und Schülern an Wiens Pflichtschulen stark gestiegen, Vergleichswerte aus anderen Bundesländern fehlen aktuell noch. In der Bundeshauptstadt waren es fast 500 Schulkinder im Schuljahr 2021/22, die für einen begrenzten Zeitraum aus ihrer Klasse verwiesen wurden, wie der STANDARD bereits berichtete.

"Sicherungsmaßnahme" an Volksschulen

Als "Cool-down"-Maßnahme kommt eine Suspendierung dann zum Einsatz, wenn eine Situation an der Schule zu eskalieren droht – oder wenn es bereits krachte. Und solche Situationen machen auch vor Volksschulen nicht mehr halt: Fast jede fünfte Suspendierung betraf einen Volksschüler, eine Volksschülerin. In Summe 86. Zwar gilt es diese Zahl in Relation zur Gesamtschülerzahl – in Wien sind das an Volksschulen 75.800 – zu sehen, beiseitewischen lässt sie sich dennoch nicht. Was steckt hinter diesen Zahlen? Und wie ist es möglich, dass es bei 86 Kindern eine "Sicherungsmaßnahme" braucht, weil Gefahr im Verzug ist?

Dem STANDARD liegt nun eine Aufschlüsselung der Zahlen aus der Bildungsdirektion Wien vor. Demnach wurden in mehr als fünfzig Prozent der Fälle Suspendierungen wegen Gewalt gegen andere oder sich selbst, dreißig Prozent wegen verbaler Gewalt, 12,5 Prozent wegen "Eigentum", und 7,5 Prozent wegen "Sonstigem" ausgesprochen. Die vielen zeitlich begrenzten Schulverweise im frühen Alter seien dabei ein neues Phänomen. "Es war lange Zeit so, dass Suspendierungen an Volksschulen ausgesprochen selten waren", sagt die Leiterin der Bildungsregion Ost, Elisabeth Fuchs, im STANDARD-Gespräch.

Mit Schere auf andere losgegangen

Das dürfte in Fuchs’ Augen mit einem Anstieg der Gewalt an Schulen zu tun haben – sowohl anderen als auch sich selbst gegenüber. "Das sind nicht die Kinder, die einfach schlimm oder unerzogen sind. Meist ist hier eine psychische Verhaltensauffälligkeit im Spiel", sagt Fuchs. Und dieser lägen wiederum Erkrankungen oder traumatische Erfahrungen zugrunde, die von häuslicher Gewalt, Missbrauch bis hin zu Fluchterfahrungen reichen. Ein Muster sei hier jedenfalls klar erkennbar: Dass betroffene Kinder nicht oder immer schlechter mit klaren Grenzen umgehen können, sagt Fuchs.

Zwar gehe einer Suspendierung eine Geschichte von Ereignissen voraus – um von der Schule verwiesen zu werden, bedürfe es dennoch eines Anlassfalls: "Beispielsweise greift ein Kind ein anderes vorsätzlich an, geht auf das Kind mit einer Schere los oder macht absichtlich etwas kaputt." Kommt es darauf zu einem Verweis der Schule, folgen Elterngespräche und sogenannte "Helferkonferenzen", bei denen neben der Kinder- und Jugendhilfe auch die Schulpsychologie eingebunden ist.

Nach wenigen Tagen – oder maximal vier Wochen – kommt das Kind dann wieder an die Schule zurück. In diesem Zeitraum werde dann abgeklärt, ob ein Schulwechsel nötig sei oder nicht.

Lehrkräfte überfordert?

Doch ist die Suspendierung wirklich immer das letzte Mittel oder in manchen Fällen mit Blick auf die dürftige Personalsituation auch das einfachste? Voreiliges Suspendieren stellt Fuchs in Abrede. Es müsse schließlich alles dokumentiert und von der Rechtsabteilung abgesegnet werden. "Aber die schwierige Situation am Schulstandort, wenn etwa häufig die Klassenlehrer ausfallen oder wechseln, gepaart mit einer womöglich schwierigen Situation zu Hause, führt sicher dazu, dass es bei Kindern schneller ausbricht."

Denn letztlich bräuchten Kinder, die im sozialen Umgang Schwierigkeiten haben, Stabilität. Und dazu gehören klare Abläufe und stabile Bezugspersonen – Rahmenbedingungen, die nicht jede Schule derzeit bieten kann.

Zu "hundert Prozent" ausschließen, dass dabei der eine oder andere Fall durchrutscht, kann die Bildungsdirektion allerdings nicht. "Es kann sein, dass es vereinzelt Fälle gibt, bei denen man vielleicht genauer hätte hinschauen müssen", sagt Fuchs. (Elisa Tomaselli, 9.3.2023)